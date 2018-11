El PSOE y Podemos en Extremadura rechazan una propuesta de Cs que se opone a un indulto tras el "golpe separatista"

Publicado 29/11/2018 13:56:10 CET

MÉRIDA, 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

El pleno de la Asamblea de Extremadura ha rechazado, con los votos en contra del PSOE y de Podemos, una propuesta de Ciudadanos (Cs) --que sí ha sido apoyada por el PP-- encaminada a que el Gobierno central, en caso de producirse una sentencia condenatoria, rechace la concesión del indulto para quienes resulten "responsables del golpe separatista" en Cataluña durante los meses de septiembre y octubre de 2017.

Tanto el PSOE como Ciudadanos han argumentado su rechazo a la iniciativa de Cs con que es "electoralista" y supone "no" defender la "independencia" del poder judicial.

Mientras, en defensa de la iniciativa de su grupo, la portavoz de Ciudadanos en la Asamblea, María Victoria Domínguez, ha dicho que la propuesta surge porque su grupo "no" se fía del PSOE ni del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "porque cuando no era presidente del Gobierno decía unas cosas y cuando ha llegado a la Presidencia del Gobierno se ha dado cuenta de que cuando gobierna las circunstancias son otras".

Ha apostado, así, porque desde la Asamblea de Extremadura se le diga al Gobierno central "claramente" que "en caso de que los separatistas, golpistas presuntamente que hoy se encuentran como presos preventivos por haber cometido delitos presuntamente, no por haber opinado nada, por haber incumplido absolutamente las reglas del juego" no se concedan indultos y se respeten "las decisiones judiciales".

"Si hay una sentencia condenatoria hay que respetar la sentencia condenatoria y si hay una sentencia absolutoria hay que respetar la sentencia absolutoria", ha espetado Domínguez, quien ha apuntado que la propuesta de su grupo va destinada a que el PSOE en Extremadura "no pierda una ocasión de oro para decirle al Gobierno de España y Sánchez que está equivocado en esto de los indultos", después de que el socialista Miquel Iceta y la delegada del Gobierno en Cataluña hayan aludido a "indultos", ha dicho.

Tras defender que lo ocurrido en el Parlamento de Cataluña "obvia" el Estatuto de Cataluña y la Constitución Española, ha señalado que Pedro Sánchez "no dijo ni sí ni no" sobre posibles indultos a políticos presos catalanes, y ha incidido en que Ciudadanos se compromete, si accede al gobierno nacional, a "respetar las decisiones judiciales" como, según ha dicho, el presidente del Gobierno debería hacer.

En esta línea, ha indicado que "el problema de Cataluña es un problema de la unidad de toda España, de la Constitución Española" y que "interesa" tanto a los catalanes como al resto de españoles, y ha pedido al PSOE "humildemente" que "vuelva a la senda del constitucionalismo" porque "están siendo rehenes de grupos parlamentarios de los cuales ha nacido el separatismo y el secesionismo en Cataluña", algo que a su juicio ocurre porque Pedro Sánchez "quiere mantenerse a toda costa en La Moncloa".

ENMIENDA DEL PP

Por su parte, el diputado del PP Francisco Ramírez ha defendido una enmienda de adición de su grupo a la propuesta de Ciudadanos, aceptada por esta formación e incorporada al texto finalmente votado, para "evitar tentaciones de que el okupa de La Moncloa, como tenga un resquicio legal, pueda utilizar la figura de gracia que supone el indulto con los golpistas catalanes si son finalmente condenados".

Así, ha propuesto el PP la modificación de la Ley de 18 de junio de 1870, de Reglas para el Ejercicio de la Gracia de Indulto, con el objeto de prohibir el indulto en "delitos de sedición, rebelión y traición".

En este sentido, Ramírez ha apostado por que "caiga todo el peso de la ley contra los golpistas catalanes que han puesto en jaque a todo el país y a lo más sagrado que tenemos de la arquitectura jurídica de que todos somos iguales ante la ley", ha espetado.

"Quienes destrozan la vida de las personas y utilizan las instituciones regionales para poner en jaque a todo un país no merecen ninguna gracia como el indulto, lo que merecen es que paguen en la cárcel por sus delitos", ha dicho.

"Quiera el presidente del Gobierno o quiera el PSOE tienen que pagar por lo que han hecho y si cometen delitos y son finalmente condenados tienen que pagar por lo que han hecho", ha insistido el 'popular', quien ha criticado también la postura del presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, respecto a Pedro Sánchez.

Sobre este tema, Francisco Ramírez ha considerado se ha pasado "de un presidente de la Junta que decía que Sánchez defiende unos principios que no son lo mejor para España y Extremadura" a que "Sánchez es el salvador de España, de Extremadura" y que "los extremeños saldrán beneficiados con los presupuestos de Sánchez".

PODEMOS

A su vez, el portavoz de Podemos en la Asamblea, Álvaro Jaén, ha criticado que Ciudadanos hable de Cataluña mientras en Extremadura "se está reproduciendo los pobres y la pobreza", y ha considerado "especialmente delirante" la propuesta de la formación 'naranja', puesto que es "una falta de respeto a la independencia de los órganos judiciales".

En este sentido, ha dicho que al "independentismo" le desea "políticamente lo peor" y "constantes derrotas", al tiempo que ha rechazado también "injerencias en el estado de derecho para que haga la justicia lo que le obligue a hacer el poder ejecutivo".

"Por este camino, señores de la derecha, se abre la puerta sin duda muy peligrosa a la exclusión del indulto a cualquier clase de delitos que esté en el candelero", ha advertido Jaén, quien ha añadido en todo caso que "no hay duda de que el indulto tiene que ser algo muy excepcional".

Así, el portavoz de Podemos ha considerado que "es inaceptable reclamar una excepción a la legislación vigente para unas personas concretas basándose en un antagonismo ideológico" como según considera se hace en la propuesta de Ciudadanos, sobre la cual ha añadido que supone a su juicio "un desprecio por el estado de derecho" del país.

PSOE

Por su parte, el portavoz del PSOE en la Asamblea, Valentín García, ha rechazado la iniciativa de Ciudadanos por considerar que la misma "se enmarca en la contabilidad electoral" de la formación 'naranja'; y ha rechazado que otros partidos pretendan dar "lecciones de constitucionalismo" a los socialistas.

Así, ha señalado que él condena la actitud de los independentistas en Cataluña porque "quisieron romper algo mucho más sagrado que España", pero ha insistido en que el PSOE "no" va a "atropellar la independencia judicial por mucha demagogia que pongan en sus iniciativas Ciudadanos, el PP y VOX", quienes a su juicio está "compitiendo por ver quién es más patriotero" y "más de derecha".

"Nosotros (el PSOE) militamos en el patriotismo constitucional de Habermas, no en el que se envuelve en la bandera española por la mañana y roba por la tarde el dinero de la caja común de los españoles. No en el que se envuelve en la bandera y si es posible rompe la igualdad de los españoles de acceso a la educación y la sanidad pública", ha dicho García, quien ha añadido que "esa caja de las pensiones, de los impuestos, sanidad pública y educación pública es la que quisieron romper los independentistas" en Cataluña y a la que el PSOE se opuso, recuerda, "con (su apoyo a la aplicación del artículo) 155" de la Constitución.

"Nosotros defendemos la Constitución desde el minuto cero. Hay otra gente que se subieron al carro de la Constitución y ahora quieren utilizarla. Pero con nosotros por favor no jueguen para condicionar al tribunal que tenga que juzgar a quienes quisieron romper España y a quienes quisieron romper Cataluña", ha recalcado.

Finalmente, para cerrar el debate, María Victoria Domínguez (Cs) ha recordado al PSOE que "los indultos los da el Gobierno, no los jueces", ha subrayado que con su iniciativa de este jueves Ciudadanos "no se mete con la independencia judicial" sino que quiere "precisamente que el Gobierno no se meta con la independencia judicial".