El PSOE está preparado para volver a gobernar Extremadura y critica la "convocatoria imprudente" de elecciones

MÉRIDA, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Extremadura está preparado para volver a gobernar la región y ha criticado la "convocatoria imprudente" de elecciones anticipadas que responde, en su opinión, a un "capricho" de la presidenta de la Junta, María Guardiola, y a la intención de hacer de la comunidad un "conejillo de indias".

El portavoz del Comité Electoral del PSOE de Extremadura, Antonio Rodríguez Osuna, ha realizado estas declaraciones en una rueda de prensa este lunes en Mérida en la que ha señalado que su partido inicia la precampaña electoral con un acto público este miércoles, día 5, en la capital extremeña, con la presencia del secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder de los socialistas extremeños y candidato a la Junta, Miguel Ángel Gallardo.

Con el mismo, ha dicho, se quiere trasladar a la sociedad extremeña el "compromiso" de devolverle la ilusión y la creencia de que "una Extremadura mejor es posible", al tiempo que ha insistido en que los socialistas están preparados para asumir el reto de gobernar nuevamente en la región "afrontando la realidad de los problemas y planteando cuáles son las mejores soluciones".

"(El adelanto electoral) Ha sido un capricho de María Guardiola, ha sido un experimento electoral de Génova, ha sido una falta de respeto al conjunto de los extremeños y las extremeñas, porque no se daban las circunstancias para una convocatoria electoral, pero, aun así, nosotros la vamos a afrontar y la vamos a asumir planteando que es posible un cambio a las políticas de María Guardiola y del Partido Popular en estos dos años", ha subrayado.

CASI 3 MILLONES DE COSTE

En este línea, Rodríguez Osuna ha criticado que la convocatoria anticipada de elecciones vaya a costar casi 3 millones de euros a las arcas públicas o que se haga el 21 de diciembre "cuando la gente está pensando en otras cosas".

También ha lamentado que la convocatoria electoral vaya a "paralizar a la región más de seis meses" o cueste "centenares de millones de euros a la economía productiva de la región", además de generar "inestabilidad e incertidumbre" en los proyectos industriales que están previstos que lleguen.

"Esta inestabilidad y esta incertidumbre la ha generado María Guardiola haciendo una convocatoria imprudente de las elecciones que solo responde a una cosa: hacer de Extremadura su particular conejillo de indias del Partido Popular y de Génova. Otra vez más los extremeños, el millón de extremeños, pintamos poco para Madrid y otra vez más somos nosotros los que vamos a pagar los experimentos del Partido Popular", ha incidido.

En esta línea, ha destacado que este hecho no extraña en el PSOE porque cada vez que el PP llega al gobierno extremeño no lo hace para "cambiar nada" sino para "colocarse a los meses en Madrid". "Que seguramente es lo que va a pasar cuando María Guardiola pierda las elecciones el próximo día 21 de diciembre, lo mismo que han hecho otros candidatos a la Junta de Extremadura del Partido Popular", ha apuntado.

