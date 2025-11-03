El PSOE promoverá una ley para que los extremeños no destinen más del 30% de sus ingresos a vivienda

CALAMONTE (BADAJOZ), 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Extremadura y candidato de este partido a la Presidencia de la Junta, Miguel Ángel Gallardo, ha avanzado que la vivienda será una "prioridad" en el programa electoral socialista y ha informado de que promoverá una ley para que los extremeños no destinen más del 30 por ciento de sus ingresos a vivienda.

Gallardo ha considerado que la vivienda representa un "problema que se ha acrecentado en los dos años de gobierno de Guardiola" en Extremadura y ha añadido que, a partir del 21 de diciembre, volverá a ser una "prioridad" para la Junta.

El líder de los socialistas extremeños ha realizado estas declaraciones este lunes durante una visita a la localidad pacense de Calamonte, donde ha conocido de la mano de promotores que se dedican a la vivienda industrializada nuevas formas habitacionales y, fundamentalmente, una "forma rápida de poder construir proyectos de vida".

"La vivienda es un problema agravado con las políticas de Guardiola y el Partido Socialista lo que va a hacer a partir del 21 de diciembre es poner como prioridad las políticas de vivienda y ¿cómo lo vamos a hacer? pues fundamentalmente mediante una ley. No vamos a permitir que el 30 del salario de la familia se destine precisamente a la adquisición de una vivienda y también con políticas que redunden claramente en el beneficio de las familias", ha asegurado.

A preguntas de los medios sobre el programa electoral socialista para las elecciones de diciembre y cuándo prevé que estén elaboradas las listas, Miguel Ángel Gallardo ha señalado que el programa será "fruto de la escucha activa".

"Una de nuestras prioridades va a ser, sin lugar a dudas, la vivienda, por eso estamos aquí, para escuchar a la gente y sobre todo para trasladar a la ciudadanía que nuestra prioridad va a ser la vivienda y lo vamos a hacer mediante la legislación, es decir mediante medidas legislativas y sobre todo poniendo dinero en el presupuesto", ha incidido.

Así, Gallardo ha expuesto que los Presupuestos Generales de Extremadura (PGEx) que presentó la presidenta de la Junta, María Guardiola, y "que ella misma ha retirado sin querer consensuar", solo recogían un 1 por ciento de subida para la vivienda, ante lo que ha señalado que el PSOE no permitirá que el "proyecto de presupuestos de cada año crezca menos de un 50 por ciento en políticas de vivienda mientras haya un problema real para las familias".

Sobre las listas, ha dicho que el PSOE cumplirá los plazos establecidos y que serán aprobadas por el Comité Regional del partido. "En cualquier caso, lo que van a recoger es el sentir de un partido vivo, de un partido que está en los territorios, que tiene muchos referentes y muchas referentes y que, de alguna forma, van a ser fiel reflejo de la sociedad extremeña", ha dicho.