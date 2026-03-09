El PSOE rechaza abrir un debate sobre la lista más votada y cree que Guardiola tiene que buscar "solución" al "bloqueo"

La portavoz del Grupo Socialista en la Asamblea, Piedad Álvarez, en rueda de prensa en Mérida - PSOE DE EXTREMADURA

MÉRIDA, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Socialista en la Asamblea de Extremadura, Piedad Álvarez, no cree que ahora sea el "momento" de abrir un debate sobre una reforma del Estatuto de Autonomía para permitir que gobierne en la región la lista más votada --tal y como plantea el expresidente Juan Carlos Rodríguez Ibarra--, sino que ante la situación actual de "bloqueo" provocada por la propia María Guardiola es ésta la que tiene que buscar la "solución".

"Es una opinión (de Ibarra) que respeto, pero que desde luego me parece que no es el momento de abrir ese debate, porque aquí solamente hay una persona causante y culpable del bloqueo en el que estamos viviendo", ha espetado Álvarez en referencia a Guardiola.

En este sentido, ha defendido que la presidenta de la Junta en funciones no puede pedir al PSOE "ni reflexión ni responsabilidad" ante esta situación cuando es ella la que ha generado al adelantar las elecciones, ha indicado, y después además de que incluso hace poco más de un año Guardiola y los socialistas "llegaron a un acuerdo para que hubiera presupuesto y estabilidad en Extremadura" pero luego el PP lo rompió sin justificación, ha apuntado.

A esto se añade, además, que en 2025 igualmente el PSOE tenía el "mandato" del entonces secretario general, Miguel Ángel Gallardo, de "acordar" unos presupuestos "para garantizar la estabilidad de Extremadura", pero la conclusión fueron "dos reuniones, una carpeta de folios llenos blancos, sin nada, y una convocatoria electoral".

Así, en rueda de prensa este lunes en Mérida, la portavoz socialista ha remarcado que, a juicio de su partido, "la única responsable" de que la comunidad esté "bloqueada" es María Guardiola, que es por tanto "la que tiene que buscar la solución", y ha añadido que "a lo mejor, la solución no es ella".

En este marco, y tras afirmar que María Guardiola ha "fracasado" al ser rechazada en dos ocasiones en su investidura en la Asamblea, ha asegurado que "gobierno va a haber" ya que "hay acuerdo entre el PP y Vox", y ha preguntado "hasta cuándo" se va a prolongar la situación actual de "bloqueo" en Extremadura y "cuánto va a costar a los extremeños" ese "acuerdo".

"¿Renunciará la señora Guardiola de nuevo a sus principios y está dispuesta a negar la violencia machista?", ha preguntado como ejemplo Piedad Álvarez, quien en todo caso ha añadido que "si al final no van a ser capaces (PP y Vox) de acordar", entonces deberían convocarse elecciones de nuevo en la región "cuanto antes" para salir del "limbo político" actual con un gobierno en funciones que "no funciona".

