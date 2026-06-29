El PSOE recuerda tras el aviso de Abascal que el "matrimonio de conveniencia" PP-Vox en Extremadura ya se rompió una vez

La portavoz del PSOE de Extremadura, Isabel Gil Rosiña, ofrece declaraciones a los medios tras el minuto de silención en solidaridad con Venezuela. - PSOE EXTREMADURA

MÉRIDA, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea de Extremadura, Isabel Gil Rosiña, ha recordado que el "matrimonio de conveniencia" entre PP y Vox en la región ya se rompió una vez y que puede volver a ocurrir en la presente legislatura, como demuestra la "amenaza" lanzada por Santiago Abascal este pasado sábado.

Unas declaraciones en la Asamblea General Ordinaria de Vox donde Abascal ha pedido a sus vicepresidentes autonómicos, entre los que se encontraba el extremeño Óscar Fernández, que respeten los "principios" de Vox, y que los acuerdos que los consagran en las autonomías sean cumplidos "al pie de la letra, sin trampa ni dilación", advirtiendo al PP de que "estarán vigilantes".

A preguntas de los medios de comunicación sobre la advertencia de Abascal en la comparecencia tras el minuto de silencio por las víctimas de los terremotos de Venezuela, Gil Rosiña ha señalado que a los socialistas no les extraña esta "amenaza" a María Guardiola.

"El Partido Popular y Vox ya fueron un matrimonio de conveniencia en Extremadura que se rompió y que no estamos libres de que ese matrimonio se vuelva a romper en el presente", ha apuntado, para añadir que quien tiene que dar "explicaciones de por qué vendió los pocos principios que le quedaban y hoy no tiene ninguno" es María Guardiola.

"Ahora son los planes de igualdad en las empresas, la agencia de cooperación, los movimientos pro vida vienen de nuevo a Extremadura con dinero público... ¿Qué va a ser lo siguiente?", ha planteado la portavoz del PSOE antes de insistir en que es Guardiola la que ha llevado a la región hasta esta situación.

"Adelantó las elecciones por capricho, ofreció a Extremadura como laboratorio experimental para su partido y le importan tres pimientos la vida de los extremeños y la vida de otros que sufren, como el pueblo venezolano", ha dicho, en alusión a la presencia de la presidenta de la Junta en el minuto de silencio en las puertas del Ayuntamiento de Mérida a la vuelta de la esquina".

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