El PSOE registra su enmienda para pedir la devolución de unos presupuestos "inflados" e "imposibles de ejecutar"

La portavoz del Grupo Parlamentario Socialistas, Isabel Gil Rosiña, acompañada por miembros de la formación, en la puerta del resgistro de la Asamblea para presentar la enmienda a la totalidad. - PSOE EXTREMADURA

MÉRIDA, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario Socialista ha registrado en la Asamblea una enmienda a la totalidad para solicitar la devolución al gobierno extremeño del proyecto de ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma, que ha calificado como "inflados artificialmente" y que será "imposible ejecutar" porque tendrá "apenas dos meses de vida de vigencia".

Los socisalistas justifican la presentación de esta enmienda, registrada a las 13,55 horas de este pasado martes, como principal partido de la oposición para su debate en el parlamento y poder defender la Extremadura que los socialistas han construido durante sus años de gobierno y que "nada tiene que ver con esta Extremadura radical" de María Guardiola con "unos presupuestos ficticios que señalan a la gente y que dividen profundamente a la región".

Así lo ha indicado este miércoles la portavoz del Grupo Socialista, Isabel Gil Rosiña, en declaraciones a los medios para exponer los motivos por los que han presentado la enmienda a la totalidad, en la que plantean una hoja de ruta para afrontar los "principales desafíos" de la comunidad autónoma a través de doce grandes ejes de actuación.

Estos son un plan extraordinario de vivienda para incrementar la construcción de vivienda protegida y facilitar el acceso de jóvenes y familias trabajadoras; el refuerzo de la educación pública y el avance hacia la universalización de la educación infantil de 0 a 3 años; el fortalecimiento de la sanidad pública con más recursos para atención primaria, salud mental y reducción de listas de espera; y la mejora del sistema de dependencia y de los servicios sociales.

Asimismo, propone una estrategia integral contra la despoblación y por la cohesión territorial; una nueva estrategia de industrialización regional; medidas para garantizar el retorno económico y social de la energía producida en Extremadura; una estrategia de relevo generacional agrario; un plan de retorno, retención y atracción de talento joven; un plan de gestión forestal y adaptación climática; un plan de conectividad y vertebración territorial; y una garantía efectiva de igualdad de oportunidades para reducir desigualdades sociales, económicas y territoriales.

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