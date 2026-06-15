PSOE subraya que la propuesta de Cotrina no era un "cheque en blanco" y que llevará sus pactos como enmiendas a los PGEx

El portavoz del PSOE de Extremadura, Manuel José González Andrade, en una rueda de prensa en la sede del partido. - PSOE EXTREMADURA

MÉRIDA, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PSOE de Extremadura, Manuel José González Andrade, ha aclarado a quienes "se han venido arriba" que la propuesta del líder de los socialistas, Álvaro Sánchez Cotrina, a María Guardiola en el debate de los presupuestos de la semana pasada no era "ni un cheque en blanco" para aprobar las cuentas ni una oferta de pacto con el PP.

El portavoz socialista ha precisado que esta aclaración viene motivada porque "parece que hay quien se ha venido arriba y otros parece que no han entendido" el mensaje que el secretario general del partido quiso trasladar.

"Esto no era un cheque en blanco con el PP ni lo hacíamos tampoco con ningún ánimo de pacto con el PP", ha abundado González Andrade, quien ha añadido que era "un ejercicio de responsabilidad política con los extremeños", y que además se tenían que dar dos condiciones 'sine qua non', tal y como expuso Sánchez Cotrina.

Por un lado, el cese de los dos consejeros de Vox, y por otro, los siete acuerdos que el líder socialista planteó a María Guardiola, que ya ha adelantado que el Grupo Parlamentario Socialista transformará en enmiendas parciales para tratar de incorporar estas medidas a las cuentas autonómicas para 2026.

"Así y solo así, el Partido Socialista se plantearía la posibilidad de dejar pasar unas cuentas del Partido Popular", ha remarcado el portavoz del PSOE en una rueda de prensa este lunes sen la sede del partido.

Cabe recordar que los siete pactos ofrecidos por el PSOE versaban sobre educación, con la mejora de ratios, aumento salarial docente y plan de climatización; sanidad, incluyendo el fortalecimiento del sistema público; impulsar políticas de acceso a la vivienda; y de contratación y regularización en sectores estratégicos para el empleo.

En materia de financiación municipal, plantean un incremento del Fondo Regional de Cooperación a 76 millones en 2026, con proyección a 120 millones; la finalización de obras en la EX-A1 y la vía Badajoz-Olivenza; y un respaldo al diálogo social y restablecimiento de la cooperación internacional.

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