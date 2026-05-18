El PSOE vigilará la plasmación del "acuerdo ilegal" de PP y Vox en Extremadura en los presupuestos regionales

El portavoz del PSOE de Extremadura, Manuel José González Andrade, en una rueda de prensa en la sede regional del partido este lunes. - PSOE EXTREMADURA

MÉRIDA, 18 May. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PSOE de Extremadura, Manuel José González Andrade, ha avanzado que están a la espera de conocer el proyecto de presupuestos generales de la comunidad autónoma para vigilar la forma en la que PP y Vox transforman en números las medidas de su "acuerdo ilegal".

Un presupuesto sobre el que ha señalado que la presidenta de la Junta, María Guardiola, ya "va tarde" tras superarse el plazo de dos semanas que marcó para su presentación, si bien espera que se conozcan esta misma semana, y sobre los que ha advertido que van a estar "muy pendientes" porque es el instrumento que va a "transformar en números ese acuerdo ilegal" entre PP y Vox.

"Vamos a estar muy pendientes de cómo, recortando impuestos a quienes más recursos tienen, se van a atender las necesidades de quienes menos tienen y quienes más necesitan de la política", ha señalado, para citar a continuación una serie de cuestiones que los socialistas vigilarán como se trasladan a las cuentas autonómicas.

En concreto, se ha referido a cómo los presupuestos atienden las necesidades del campo, de la sanidad pública, la igualdad salarial entre los docentes y el futuro, en definitiva, de la comunidad y de sus jóvenes.

SIN RESPUESTA A LA CARTA DE COTRINA

Por otro lado, ha reprochado al gobierno regional que aún no haya ofrecido una respuesta formal a la carta remitida el pasado 14 de mayo por el secretario general de la formación, Álvaro Sánchez Cotrina, a la presidenta extremeña, María Guardiola, para mantener una reunión institucional.

Si bien ha señalado que conoce por los medios de comunicación la "intención" de Guardiola de celebrar ese encuentro, ha remarcado que ni el PSOE ni el propio líder del partido han recibido aún respuesta formal por parte de la presidenta de la Junta de Extremadura.

(Mñas información en Europa Press)