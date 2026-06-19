Publicada en el DOE la orden de elaboración de los Presupuestos de Extremadura para 2027

Archivo - El DOE publica la orden para el comienzo de la elaboración de los Presupuestos Generales de Extremadura 2027 - JUNTA DE EXTREMADURA - Archivo

MÉRIDA, 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Diario Oficial de Extremadura (DOE) ha publicado este viernes, 19 de junio, la orden por la que se dictan las normas para la elaboración de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma para el año 2027.

La citada orden desarrolla las normas relativas al procedimiento, documentación y plazos necesarios para la elaboración del presupuesto para el ejercicio 2027.

La Consejería de Hacienda, Administración Pública y Diálogo Social ha indicado que la publicación de la orden de elaboración de los presupuestos para el próximo año es "símbolo de la normalidad y estabilidad" del Ejecutivo regional, que pone en marcha la tramitación habitual para la confección de unas cuentas orientadas a la consolidación del crecimiento de Extremadura, y al afianzamiento de los "buenos" datos que la región está cosechando en empleo, crecimiento económico, estabilidad presupuestaria y políticas sociales.

En este sentido, los Presupuestos de Extremadura para 2027 estarán centrados en "más políticas de crecimiento, de refuerzo de los servicios públicos, de defensa del campo, de impulso a la industria y más apoyo a las familias", informa en nota de prensa el Gobierno autonómico.

Estas medidas pretenden consolidar la "transformación" de la región, ofrecer los mejores servicios públicos a los ciudadanos extremeños, ayudar a la conciliación de la vida familiar y laboral, mejorar el empleo y atraer y consolidar tejido productivo en la región.

Los nueve primeros anexos que hacen referencia a la estructura y contenido de los presupuestos que tienen carácter limitativo recogen la clasificación orgánica y económica de los ingresos, la clasificación funcional y de programas, y económica de los gastos, la relación de fondos, la clasificación territorial y los códigos de las clasificaciones económicas.

Los dos últimos anexos, el X y el XI, recogen la relación de entidades integrantes del sector público autonómico cuyos presupuestos tienen carácter estimativo y las fichas a cumplimentar por este tipo de entidades, respectivamente.

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