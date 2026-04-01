Publicada en el DOE la resolución sobre exceso de lluvias como fuerza mayor para cumplimiento de compromisos de la PAC

Archivo - Imagen de archivo de campos anegados de agua por fuertes lluvias - Álex Zea - Europa Press - Archivo

MÉRIDA, 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Diario Oficial de Extremadura (DOE) ha publicado este miércoles la resolución de la Dirección General de la PAC por la que se determina el exceso de lluvias invernales como causa de fuerza mayor y/o circunstancias excepcionales para la campaña 2026, a efectos del cumplimiento de los compromisos de determinadas ayudas derivadas de las Intervenciones para el Desarrollo Rural en el Plan Estratégico de la PAC 23-27.

Esta resolución viene justificada porque las lluvias provocadas por las borrascas encadenadas acaecidas en los meses de noviembre y diciembre de 2025, así como en enero y febrero de 2026, han superado los 447,2 litros por metro cuadrado; algo que supone que los niveles de precipitación han sido "muy superiores" a los valores habituales en la región.

Esto ha provocado "graves daños" en los cultivos de invierno, por encharcamiento y/o asfixia radicular, o por no haber podido realizar adecuadamente labores de siembra, en la implantación del cultivo biocida durante el periodo invernal en el cultivo del tabaco, así como el impedimento en las forestaciones de tierras agrarias de poder realizar determinados trabajos por el estado del terreno.

Por tanto, se adoptan las medidas de flexibilidad de los compromisos a cumplir por los beneficiarios de las ayudas que están detalladas en el anexo 1 de la resolución, explica en nota de prensa la Junta de Extremadura.

En concreto, la intervención 6502.2 Forestación de Tierras Agrícolas; la intervención 6501.5 Protección de la Avifauna; la intervención 6503 Producción Ecológica en cultivos herbáceos de secano; y la intervención 6501.1 Producción Integrada de Tabaco.

Esta resolución entra en vigor al día siguiente de su publicación en el DOE, es decir, este jueves, 2 de abril.