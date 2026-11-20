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MÉRIDA, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Diario Oficial de Extremadura (DOE) publica este viernes, día 20, el Plan de vivienda, Rehabilitación y Suelo 2026/2030 de la comunidad, que fue aprobado en Consejo de Gobierno de la Junta el pasado 27 de octubre.

Está dotado con 951 millones de euros, y tiene el objetivo de facilitar el acceso a los inmuebles a la población con más dificultades y con especial atención al medio rural.

La Junta de Extremadura se dota así de una nueva herramienta para desarrollar la política de vivienda en la comunidad autónoma durante los próximos años que apuesta por la colaboración público-privada para crear "más hogares", por la conversión de locales sin uso y transformarlos en vivienda, y por la rehabilitación integral de edificios antiguos para hacerlos "mucho más accesibles y energéticamente eficientes".

Así lo apuntó el 27 de octubre en la comparecencia posterior al Consejo de Gobierno la portavoz de la Junta, Elena Manzano, quien a su vez confirmó que se mantiene la construcción de las 3.500 viviendas públicas previstas en el Plan Habita, al tiempo que se refuerzan otras medidas, como son los avales para facilitar a los jóvenes el pago de la entrada de la vivienda, las ayudas para la autopromoción y para el alquiler o los beneficios fiscales en la compra.

Todo ello, con el objetivo de "garantizar" el acceso a una vivienda "digna y asequible", reforzar el parque público, impulsar la rehabilitación residencial y fijar población en el medio rural.

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