El Puerto de Honduras continúa cerrado al tráfico por nieve, y la CC-146 en Zarza la Mayor, por inundación

La carretera CC-146, de Zarza la Mayor a la frontera con Portugal, cerrada al tráfico - GUARDIA CIVIL

CÁCERES, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

La carretera CC-224, de Hervás a Cabezuela Valle por el Puerto Honduras, continúa este viernes, 23 de enero, cerrada al tráfico por acumulación de nieve, mientras la carretera CC-146, de Zarza la Mayor a la frontera con Portugal, se mantiene cortada por inundación.

Ambas vías de la provincia de Cáceres se mantienen cerradas al tráfico desde la tarde de este pasado jueves debido a las condiciones meteorológicas adversas, según los datos aportados por la Guardia Civil.

Además, desde las 12,00 horas de este viernes, la Dirección General de Tráfico (DGT) ha establecido una restricción a la circulación por riesgo ante la previsión de nevadas que afecta, con carácter general, a los vehículos o conjuntos de vehículos de mercancías, cargados o no, cuya masa máxima autorizada o masa máxima del conjunto supere los 7.500 kilogramos.

En concreto, la medida se aplica en la autovía A-66, en el tramo comprendido entre los kilómetros 471, a la altura de Plasencia, y 285, en Zamora, en sentido Gijón, así como en la carretera N-630, entre los puntos kilométricos 479 y 284, también entre Plasencia y Zamora.

Destaca la Guardia Civil que los paneles de mensaje variable situados en la A-66 se encuentran activados para informar a los conductores de esta restricción y de la situación de la vía, y en función de la evolución de la situación meteorológica, se acordará el levantamiento de dicha restricción.

Por todo ello, la Guardia Civil aconseja evitar desplazamientos por estas vías y extremar la precaución.