Las quejas de los vecinos por el fuerte olor a marihuana permiten desmantelar una plantación en Mérida

MÉRIDA, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido a un hombre y una mujer por tener una plantación de marihuana en una vivienda del barrio de San Andrés de Mérida.

La investigación de la 'Operación Auris' se inició después de la Policía Nacional recibiera "numerosas quejas de vecinos del barrio de San Andrés de Mérida, conocido como 'Cantarranas', sobre un fuerte olor a marihuana en la zona.

ASí, en las gestiones realizadas, los agentes localizaron una plantación exterior en el patio de una vivienda de la zona, y tras realizar numerosas vigilancias, lograron la plena identificación de la pareja que habitaba el inmueble, quienes "trapicheaban" también con hachís.

Con estos datos y la autorización judicial, se llevaron a cabo dos entradas y registro en sendas viviendas, en las que detuvieron a dos personas e intervinieron 80 gramos de hachís, 45 kilos de marihuana, una pistola simulada y enseres necesarios para el tráfico de estas sustancias, según informa la Policía Nacional en nota de prensa.

Los detenidos son una mujer de 32 años y un hombre de 44 años, ambos con antecedentes, quienes tras la instrucción del pertinente atestado fueron puestos a disposición de la autoridad judicial por su presunta autoría de un delito de tráfico de drogas, ocupación de bien inmueble, y defraudación de agua y fluido eléctrico.