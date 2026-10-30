Quince establecimientos de Mérida ofrecen platos a 7 y 5 euros en la Ruta de la Tapa durante el mes de noviembre

Representantes de los establecimientos participantes en la Ruta de la Tapa Gourmet de Mérida y premiados en el concurso, en la puerta del ayuntamiento. - AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA

MÉRIDA, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

Una quincena de establecimientos hosteleros de Mérida participan en la Ruta de la Tapa Gourmet que se celebra del 5 al 29 de noviembre en la que ofrece dos platos, con un precio de 7 y 5 euros, respectivamente, que dan acceso a una serie de premios a los clientes que al menos degusten tres de las propuestas.

La iniciativa se ha presentado este viernes en el ayuntamiento, donde se ha dado a conocer a los ganadores del concurso, así como una novedad que se incorpora este año, que consiste en entregar con cada tapa un posavasos con un microrrelato a propuesta del colectivo Caja de Grillos.

En esta ocasión, el primer premio del concurso a la Mejor Tapa Gourmet de Mérida 2026, celebrado el pasado 20 de octubre en la Escuela de Hostelería, ha recaído en Böbo Bodegón Argentino, por su elaboración 'Slider de la dehesa', una propuesta que combina brioche, cerdo ibérico, encurtidos al malbec, mantequilla extremeña, queso Ibores, popping candy de la Vera, salsa agridulce y reducción de alitas picantonas.

El segundo puesto ha sido para Cachicho Casa Benito, con su 'Canelón de bacalao con tempura de bogavante y caldo de jamón ibérico', mientras que Niebla ha obtenido el tercer premio con su 'Shitake gratinada con espuma de alioli y miel'. Volterra, con 'El Canelón de la Tierra Grata', elaborado con carrillera, plátano maduro, crema de queso y crujiente de jamón, ha quedado en cuarta posición, y La Casona Museo, con su 'Rulo de manitas de cerdo rellenas de angus con salsa de setas y boniato en dos texturas', ha alcanzado el quinto puesto.

También participan en la Ruta de la Tapa Café Bar Arepana, Catalina Plaza, Gastrobar Mirador del Guadiana, La Casona Plaza, Rainha do Mar, Restaurante Anhou, Sabores del Inka, Tapería del Sur, The Kraft Bar y Vía de la Tapa.

El delegado de Turismo, Felipe González, ha felicitado a todos los participantes por sus elaboraciones, a quienes ha señalado que cada año mejora "muchísimo" sus creaciones, y demuestran el "talento maravilloso" que ofrecen las cocinas de los restaurantes de la ciudad, algo que ha destacado como "fundamental" de cara a los visitantes que cada año llegan a Mérida desde diferentes procedencias de toda España y el mundo, para que "se lleven un gran sabor de boca por las degustaciones que le dais y el trabajo y el cariño con los que los tratáis".

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