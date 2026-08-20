Quintana destaca la colaboración institucional en el incendio de Pinofranqueado y el apoyo del Gobierno

El delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, atiende a los medios en el puesto de mando avanzado de Pinofranqueado por el incendio de Las Hurdes - EUROPA PRESS

PINOFRANQUEADO (CÁCERES), 20 (EUROPA PRESS)

El delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, ha visitado el puesto de mando avanzado ubicado en Pinofranqueado (Cáceres) con motivo del incendio en la comarca de Las Hurdes, donde ha destacado la colaboración entras las diferentes instituciones para luchar contra este fuego, para el que se mantiene el nivel 2 de peligrosidad del Plan Infoex.

Quintana ha mostrado el "apoyo firme y decidido" del Gobierno de España que ha puesto a disposición de Extremadura medios humanos y materiales para luchar contra este incendio, que lleva ya activo tres días.

En concreto, trabajan sobre el terreno más de 30 guardias civiles, la Agencia Estatal de Meteorología ofrece información continua y a tiempo real sobre las previsiones para actuar en consecuencia, y la Unidad Militar de Emergencia (UME) ha desplegado más de 150 efectivos con "un importante conjunto de maquinaria".

Además, están operativas tres Brigadas de Refuerzo en Incendios Forestales (BRIFs) del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico (Miteco). Concretamente la BRIF de Pinofranqueado, la de Toledo y la de Ávila, así como los medios aéreos que el Miteco ha desplazado a la zona.

"Es decir, toda la estructura de la Administración General del Estado puesta a disposición del mando para la extinción de este incendio", ha recalcado Quintana, que ha avanzado que esta tarde visitará la zona la secretaria de Estado de Emergencias, Virginia Barcones.

Quintana ha insistido en que la actuación en el incendio de Las Hurdes "es un ejemplo de colaboración entre distintas administraciones" y ha añadido que "el Gobierno de España está aquí para ayudar".

Respecto a la labor de la Guardia Civil con las personas evacuadas y la ayuda que está prestando a las que ya han podido regresar a sus casas, Quintana ha explicado que la vuelta se está desarrollando con "absoluta normalidad". "El trabajo que está haciendo la Guardia Civil de convencimiento, de colaboración con los vecinos, es inmejorable", ha resaltado.

Sobre la evolución del incendio y ante la previsión de viento para esta tarde, ha recordado que se actúa "minuto a minuto" según se conocen los datos de la Aemet. "Los técnicos están trasladando la información de una manera absolutamente inmediata y hay que verlo", ha dicho. Para Quintana, lo importante es que "aquí estamos trabajando todos a una y todos a disposición del mando para la extinción de estos incendios".