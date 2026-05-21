Quintana destaca el compromiso del Gobierno tras la decisión que desbloquea el AVE Madrid-Extremadura

El delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, atiende a los medios de comunicación - EUROPA PRESS

BADAJOZ, 21 May. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, ha mostrado el compromiso del Ejecutivo Central con la línea de Alta Velocidad Madrid-Extremadura a raíz de la última decisión que permite desbloquear el trazado con una conexión transitoria, sumado al lanzamiento de un nuevo estudio informativo para el paso por Toledo.

"Este es el Gobierno que más ha invertido, podríamos calcular que, en estos ocho años, estaríamos hablando de 2.000 millones de euros en ferrocarril y seguimos avanzando", ha señalado, junto con que se trata de un "compromiso" del mismo, "se sigue dando pasos sobre ello" y "será una realidad".

De esta forma se ha pronunciado a preguntas de los medios después de que el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible haya anunciado el desbloqueo del desarrollo de dicha línea con el avance de un nuevo estudio informativo complementario que desarrolla una conexión transitoria entre la LAV Madrid-Sevilla y la línea convencional Madrid - Valencia de Alcántara en el entorno de Bargas (Toledo), que permitirá adelantar los plazos para la mejora de los tiempos de viaje del centro peninsular con Extremadura, además de lanzar un nuevo estudio para su paso por Toledo.

En este sentido, Quintana ha explicado que se trata de una decisión del Ministerio para "intentar desbloquear ese conflicto que había con Toledo", de manera tal que se toma para continuar con las obras. Al mismo tiempo, ha subrayado que también ha salido esta misma semana que, antes de final de año, se contratará la parte que queda del tramo entre Plasencia y Talayuela.

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