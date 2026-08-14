Quintana destaca que el Gobierno ha sido "serio" con la prórroga de Almaraz y espera que la Junta no perdone impuestos

VILLANUEVA DE LA SERENA (BADAJOZ), 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, ha destacado que el Gobierno central ha sido "serio" al renovar la autorización de explotación de la central de Almaraz hasta 2030 y ha confiado en que la Junta no perdone impuestos a las empresas propietarias.

Quintana, a preguntas de los medios, ha señalado que el Gobierno de España "no se ha movido de su posición en ningún momento" y ha recordado que puso una serie de condiciones para autorizar la prórroga de la central extremeña, entre las que se encuentran criterios de seguridad o que no supusiera un sobrecoste para los consumidores.

"Las empresas, en un momento determinado, han presionado mucho para que se les rebajaran los impuestos. El Gobierno dijo que esas tres condiciones eran ineludibles. Máxime, en el punto donde estamos, que las empresas están batiendo récord de beneficios, récord en cotización en bolsa de sus acciones y récord en sus dividendos a los accionistas de esas empresas. No tenía sentido rebajarle los impuestos que dañan a los servicios públicos", ha apuntado.

A este respecto, José Luis Quintana se ha preguntado si le va a "perdonar" la Junta de Extremadura 90 millones a las empresas propietarias de Almaraz "que están batiendo récord de beneficio, récord en cotización en bolsa y récord en dividendo".

"¿Le va a perdonar los 90 millones?. ¿Se van a ver negativamente afectados los servicios públicos de Extremadura porque le quitamos impuestos a empresas que están ganando dinero?. ¿Cuántas viviendas públicas se podrían hacer en Villanueva la Serena con 90 millones de euros?", se ha preguntado.

Por ello, ha confiado el delegado del Gobierno en que la Junta de Extremadura no "le quite el impuesto, la tasa, el impuesto a las empresas eléctricas", ya que "evidentemente están ganando dinero".

Asimismo, ha incidido en que "se ha hecho mucho enredo político" con la prórroga de Almaraz pero el resultado es que las "empresas son las que han solicitado la prórroga, las empresas son las que han dicho que van a cumplir los tres requisitos que puso el Gobierno y el Gobierno ha cumplido con su misión".

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