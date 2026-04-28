Quintana recuerda a la Junta tras el robo del Tesoro de Villanueva que una ley la obliga a tener medidas de seguridad

El delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, en declaraciones a los medios - EUROPA PRESS

MÉRIDA, 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno, José Luis Quintana, ha recordado a la Junta de Extremadura --tras el robo del Tesoro de Villanueva en el Museo Arqueológico Provincial de Badajoz el pasado sábado-- que la Ley 5/2010 de Instituciones Museísticas de la región establece la "obligación" para la comunidad autónoma de disponer de las medidas de control ambiental y seguridad "adecuada" y "suficiente" para la conservación y custodia de sus fondos y el funcionamiento de la institución.

En todo caso, ha ofrecido "total colaboración" con la Junta para intentar averiguar "todo" lo que se pueda relacionado con el robo del citado Tesoro de Villanueva, compuesto por 149 monedas de oro. "Nosotros queremos colaborar porque la verdad que es un daño importante no tener ese patrimonio tan valioso", ha apuntado.

En cuanto a la investigación del robo, ha señalado que no existe "ningún avance" en este momento. "No sabemos absolutamente nada, absolutamente nada más, la investigación continúa pero no sabemos nada más, no tenemos ningún avance en la investigación en este momento", ha apuntado Quintana.

Asimismo, ha reiterado que la hipótesis "más certera" del suceso probablemente es que haya sido un "robo por encargo", y ha reconocido que la investigación tiene "muchas dificultades" tanto por el "alto valor" del material robado como por la "falta de visión" de los ladrones.

Al mismo tiempo, cuestionado por los medios durante su asistencia este martes en Mérida a la entrega de los Premios Primero de Mayo de UGT Extremadura, Quintana ha reconocido también la dificultad de determinar si la intención de los presuntos autores del robo es sacar el material de España para que resulte más difícil su hallazgo. "Eso es muy difícil saberlo", ha reconocido.

RESPONSABILIDADES

Por otro lado, sobre las responsabilidades en el suceso, el delegado del Gobierno ha esgrimido la Ley 5/2010 de Instituciones Museísticas de Extremadura para recordar que en virtud de la misma "tiene la obligación la comunidad autónoma de disponer de las medidas de control ambiental y seguridad adecuada y suficiente para la conservación y custodia de sus fondos y el funcionamiento de la institución".

En esta línea, ha añadido que a su juicio la situación podría ser también "producto de la falta de gobierno", y ha rehusado que se pueda echar "la culpa" de lo ocurrido a otras instituciones.

"Yo creo que esto es producto de la falta de gobierno. En un museo que en los últimos tiempos han ido algunos elementos muy valiosos como han sido las Caras de los Turuñuelos y las monedas de Villanueva de la Serena en diciembre y no había gobierno. Y la ley dice esto. ¿Y la culpa es de otro? ¿La culpa va a ser siempre de Pedro Sánchez, cuando dice aquí una ley de Extremadura lo que dice?", ha preguntado.