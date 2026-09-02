Rafael Mateos invita a iluminar este viernes edificios emblemáticos de municipios extremeños en apoyo a Cáceres 2031

Fachada del Ayuntamiento de Cáceres iluminado con los colores rosa y azul de la Capitalidad Cultural - AYUNTAMIENTO DE CÁCERES

CÁCERES, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Cáceres y presidente del Consorcio Cáceres 2031, Rafael Mateos, ha enviado una carta a todos los alcaldes y alcaldesas de los 388 municipios de Extremadura para invitarles a sumarse este viernes, 4 de septiembre, al Día de la Capitalidad Cultural, iluminando en los colores de la candidatura cacereña --rosa y azul-- la fachada principal de los ayuntamientos u otros edificios emblemáticos de cada localidad.

Asimismo, les ha planteado que "sería un bonito gesto", que pudieran colocar una lona o bandera de apoyo a Cáceres 2031 en algún lugar simbólico de su municipio o que lleven a cabo cualquier otro gesto simbólico en este sentido que consideren oportuno.

"Con todo ello, vamos a demostrar a Europa el respaldo sin fisuras a un proyecto que beneficiará a toda Extremadura, como conseguir que Cáceres sea Capital Europea de la Cultura en 2031", ha subrayado Mateos, que ha agradecido "el cariño recibido desde todos los rincones de Extremadura a la candidatura de Cáceres como Capital Europea de la Cultura en 2031, con apoyo sincero y continuo desde que anunciáramos este reto colectivo y más aún desde que somos finalistas", ha añadido.

En la misma línea, ha destacado que "la cultura es un elemento verdaderamente transformador, que nos enriquece como sociedad y nutre a nuestros pueblos, por lo que Cáceres 2031 constituye una oportunidad compartida para mostrar a Europa el potencial cultural de Extremadura y fortalecer los vínculos entre sus territorios", ha concluido.

La celebración se enmarca en la alianza autonómica impulsada en torno a Cáceres 2031 y reforzada con la adhesión de la Federación Extremeña de Municipios y Provincias (FEMPEx), que representa a los 388 municipios de Extremadura. Este respaldo unánime confirma el carácter colectivo de una candidatura en la que tienen cabida tanto las principales ciudades de la comunidad como los municipios con menor población.

El objetivo es trasladar a Europa una imagen de unidad y evidenciar que Cáceres 2031 no es únicamente un proyecto de ciudad, sino una candidatura de dimensión regional, construida desde la diversidad cultural, territorial y social de toda Extremadura.

El Día de la Capitalidad dará así forma a un gesto compartido que recorrerá la geografía extremeña y conectará pueblos y ciudades de las dos provincias bajo una misma aspiración: demostrar que la cultura puede ser una herramienta de cohesión territorial, transformación social y desarrollo para el conjunto de la región.

La candidatura, finalista en el proceso para elegir la Capital Europea de la Cultura de 2031, continúa desarrollando su proyecto bajo el concepto de Transcultura, una propuesta ligada al territorio que entiende la cultura como un espacio de encuentro, intercambio y transformación.

La idea central es que el patrimonio, la creación contemporánea, las tradiciones, los festivales, los paisajes culturales y la relación con Portugal conforman un ecosistema que desborda los límites de la ciudad de Cáceres y se extiende por toda la región.

Así, el Consorcio Cáceres 2031 anima además a los municipios participantes a compartir imágenes de las banderas, las lonas y las fachadas iluminadas a través de sus canales institucionales y redes sociales. La difusión conjunta permitirá construir un "gran mosaico visual" de Extremadura y multiplicar el alcance de la celebración.