Rafael Mateos invita al Rey Felipe VI a visitar Cáceres en el Encuentro Iberoamericano de Ciudades Patrimonio

El alcalde de Cáceres, Rafael Mateos, junto al Rey Felipe VI en una recepción en el Palacio del Pardo en Madrid - AYUNTAMIENTO DE CÁCERES

MADRID/CÁCERES 18 May. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Cáceres, Rafael Mateos, ha participado este lunes en una recepción oficial con el Rey Felipe VI en el palacio de El Pardo junto al Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España. En este encuentro, le ha trasladado al monarca el deseo deq ue visite Cáceres en un año tan especial para la ciudad como este, en el que conmemora el 40 aniversario del título patrimonial concedido por la Unesco.

En la misma línea, se le ha planteado la posibilidad de que "participe de manera activa" en el Encuentro Iberoamericano de Ciudades Patrimonio de la Humanidad, cita que se prevé celebrar en Cáceres en marzo de 2027, y en la que "se está trabajando ya intensamente", ha subrayado Mateos.

"Una invitación que el Rey ha acogido con gran cariño y que esperemos su agenda le permita compartir con nosotros", ha añadido el regidor, que ha recordado que esta cita reunirá en la capital cacereña a las sesenta 64 ciudades iberoamericanas que cuentan con el reconocimiento de la Unesco con el objetivo de estrechar lazos, generar una red estable de intercambio para la gestión patrimonial y afrontar de forma coordinada los retos comunes que plantea el Patrimonio Mundial.

Sobre el encuentro, el presidente del Grupo Español de Ciudades Patrimonio de la Humanidad, José Mazarías, ha destacado la trascendencia de la cita, en la que "España tiene una oportunidad única para ejercer un liderazgo cultural y técnico en Iberoamérica que complemente los vínculos que desde la Corona se cultiva con tanto empeño y tanto afecto en aquella región del mundo".

Por otro lado, Felipe VI ha mostrado "especial sensibilidad con los problemas que afrontamos las ciudades patrimonio", ha indicado el alcalde de Cáceres, agradeciendo el apoyo del monarca al esfuerzo colectivo del Grupo en la preservación y difusión del Patrimonio.

"Unos lazos que históricos que se remontan a los orígenes mismos de la nación", que unen a las ciudades españolas declaradas Patrimonio de la Humanidad con la misma esencia de España conformando "la huella indeleble de una historia compartida con la institución", ha agregado Mazarías.

ANIVERSARIOS

Del mismo modo, Mazarías ha recordado las conmemoraciones de aniversario de las declaraciones como Patrimonio de la Humanidad que se celebrarán en próximos momentos en varias ciudades del Grupo.

Serán el cuadragésimo aniversario para Toledo y Cáceres, el trigésimo para Cuenca, en este 2026, además de la ampliación de la declaración para Ávila, en 2027; Alcalá de Henares, en 2028; y San Cristóbal de la Laguna, en 2029, efemérides que calificó como "celebraciones cívicas de primer orden" en las que "nuestras ciudades vuelcan su orgullo e identidad".

El Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España se creó en 1993 como una asociación sin ánimo de lucro, declarada por el Ministerio del Interior de Utilidad Pública, con la finalidad de actuar de manera conjunta en la defensa del patrimonio histórico y cultural de estas ciudades.

Su objetivo es también trabajar por el mantenimiento y potenciación de determinadas formas de vida que estos núcleos históricos necesitan, realizando proyectos y propuestas comunes, estableciendo políticas de intercambios de experiencias y afrontando problemáticas comunes.