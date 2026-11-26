La presidenta de la Diputación de Badajoz, Raquel del Puerto, inaugura el Otoño Municipalista - DIPUTACIÓN DE BADAJOZ

BARBAÑO (BADAJOZ), 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Diputación de Badajoz, Raquel del Puerto, ha reivindicado el municipalismo como instrumento fundamental para garantizar la igualdad de oportunidades, combatir la despoblación y avanzar en la cohesión territorial de la provincia.

Lo ha hecho en Barbaño, durante la inauguración de la tercera edición del Otoño Municipalista, una iniciativa de la institución provincial que ha arrancado con una jornada dedicada a las entidades locales menores y al legado histórico, social y administrativo de los pueblos de colonización.

El encuentro, celebrado bajo el título 'Entidades Locales Menores: más allá de la colonización', ha contado en su apertura con el alcalde de Barbaño, Sergio Tena; la presidenta de la Federación de Entidades Locales Menores de Extremadura (FELMEX) y alcaldesa de Hernán Cortés, Judith Olivares; y el presidente de la Federación de Municipios y Provincias de Extremadura (FEMPEX) y alcalde de Olivenza, Manuel José González.

Impulsado por el Área de Cooperación Municipal y Atención a Alcaldes y Alcaldesas de la Diputación de Badajoz, el Otoño Municipalista alcanza su tercera edición con una programación que se extiende a tres localidades de la provincia y que aborda, desde distintas perspectivas, los desafíos presentes y futuros de la administración local.

Durante su intervención, Raquel del Puerto ha destacado la vocación de este foro de convertirse en un "punto de encuentro permanente" entre responsables públicos, personal técnico y especialistas en gestión municipal, favoreciendo el intercambio de conocimientos y experiencias que permitan "dar respuesta a las necesidades de los ayuntamientos", indica la diputación provincial en una nota de prensa.

"Con estas jornadas, la Diputación de Badajoz pretende ofrecer un espacio más para analizar, reflexionar e intercambiar experiencias y conocimientos de cara a mejorar la gestión pública local", ha señalado la presidenta, quien ha abogado por mantener una escucha activa y directa con los representantes municipales.

SINGULARIDADES HISTÓRICAS

Del Puerto ha destacado las singularidades históricas y administrativas de los pueblos de colonización, las entidades locales menores y las localidades de la Raya hispano-portuguesa, territorios que, pese a sus diferentes orígenes, comparten desafíos relacionados con la autonomía local, la prestación de servicios públicos y la generación de oportunidades.

En este sentido, ha recordado los movimientos que protagonizaron numerosas entidades locales menores para alcanzar su independencia de los municipios matrices, así como los esfuerzos de las localidades fronterizas por superar su aislamiento a través del municipalismo.

"Ningún municipio, por muy pequeño o grande que sea, debe quedarse atrás y para ello es fundamental creer en el municipalismo, entenderlo y aplicarlo", ha subrayado.

MUJERES COLONAS

La presidenta de la Diputación de Badajoz ha dedicado una parte de su intervención a reivindicar el papel de las mujeres en la construcción, consolidación y desarrollo de los pueblos de colonización, una contribución que, a su juicio, no siempre ha recibido el reconocimiento que merece.

"El papel de la mujer tanto en los pueblos colonos como los de La Raya, y en el municipalismo, ha sido un motor y un sostén silencioso", ha manifestado Del Puerto, quien ha destacado su "liderazgo vecinal y político", más allá del ámbito doméstico al que históricamente quedaron "relegadas".

La presidenta ha puesto en valor el esfuerzo de aquellas generaciones de mujeres que, compatibilizando el trabajo en el campo con el cuidado de sus familias, contribuyeron a "levantar pueblos, construir comunidad y generar un sentimiento de pertenencia que perdura hasta nuestros días".

"Fue ese sobreesfuerzo humano el que hizo posible que todos estos pueblos siguieran adelante, fuesen creciendo y sigan queriendo avanzar, progresar y generar oportunidades de futuro en ellos", ha afirmado.

Del Puerto ha vinculado ese sentimiento de arraigo con la responsabilidad actual de las administraciones públicas de garantizar unas condiciones de vida que permitan a los vecinos desarrollar sus proyectos personales y profesionales en sus propios pueblos.

AL SERVICIO DE LA AUTONOMÍA LOCAL

La presidenta ha defendido asimismo el papel de las instituciones provinciales a la hora de compensar las limitaciones económicas, técnicas y competenciales a las que se enfrentan las entidades locales, especialmente las de menor tamaño.

"Un municipio o una entidad local menor es la escala de gobierno más cercana, transparente y receptiva para transformar la vida cotidiana de las personas", ha expresado.

Como reflejo de esa apuesta por el municipalismo, Del Puerto ha recordado la puesta en marcha, durante este año, del primer plan de la historia de la Diputación de Badajoz destinado exclusivamente a las entidades locales menores.

La presidenta ha situado esta iniciativa en el marco de las políticas provinciales dirigidas a "garantizar la igualdad de oportunidades con independencia del lugar de residencia" y a reforzar la capacidad de los gobiernos locales para atender las necesidades de la ciudadanía.

TRES JORNADAS

La primera jornada del Otoño Municipalista ha reunido en Barbaño a especialistas de diferentes disciplinas para abordar el pasado, el presente y las posibilidades de futuro de los pueblos de colonización extremeños.

El programa incluye una ponencia sobre identidad y territorio a cargo del fotógrafo y arquitecto técnico de la Diputación de Badajoz, Jesús Javier Guisado; un análisis de la organización social y administrativa de los poblados de colonización, de la mano del antropólogo y sociólogo Jesús Seco; y una aproximación a la transformación de estos enclaves en los denominados 'pueblos de luz', a cargo de María Ángel López Amado, directora del Observatorio 2030 del Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España.

La contribución de las mujeres al desarrollo de los pueblos de colonización centrará también la intervención de Emilia Ramos, cronista oficial de Valdelacalzada.

El vicepresidente primero y diputado delegado del Área de Cooperación Municipal y Atención a Alcaldes y Alcaldesas, Juan María Delfa, será el encargado de clausurar esta primera cita junto al alcalde de Barbaño.

El Otoño Municipalista continuará el próximo 2 de diciembre en El Hospital Centro Vivo de Badajoz, con una jornada centrada en el papel de las diputaciones provinciales en el sostenimiento de los servicios públicos del medio rural, la financiación de las entidades locales y los desafíos que plantea la incorporación de la inteligencia artificial a las administraciones públicas.

La tercera y última cita tendrá lugar el 3 de diciembre en el Pabellón Multiusos de San Vicente de Alcántara, donde el protagonismo recaerá en las relaciones entre España y Portugal, la cooperación transfronteriza, la educación bilingüe e intercultural y los retos que afrontan los municipios de menor dimensión.

Esta última jornada contará, entre otros participantes, con el expresidente de la Junta de Extremadura Juan Carlos Rodríguez Ibarra, así como con responsables municipales de ambos lados de la frontera.

Con esta tercera edición, la Diputación de Badajoz da continuidad a un foro de reflexión, formación y diálogo entre administraciones que tiene como finalidad contribuir a mejorar la gestión municipal y acercar soluciones a los problemas cotidianos de las entidades locales de la provincia.