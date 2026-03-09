Raúl Gil será el nuevo director del Centro Penitenciario de Badajoz tras la jubilación de José Manuel Guerrero

Raúl Gil nuevo director del Centro Penitenciario de Badajoz. - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN EXTREMADURA

BADAJOZ, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz, ha nombrado a Raúl Gil nuevo director del Centro Penitenciario de Badajoz.

El relevo se produce este viernes tras la jubilación del actual responsable de la prisión, José Manuel Guerrero.

Raúl Gil, licenciado en Biología, en la especialidad de Ciencias Medioambientales, por la Universidad de Alcalá de Henares, accedió al Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias en 2010, apunta en nota de prensa la Delegación del Gobierno en Extremadura.

Tras su incorporación, asumió diversas funciones tanto en el área de interior de las prisiones Madrid II, Madrid III, Madrid VI, Teruel y Badajoz como en los servicios centrales de la Administración Penitenciaria.

En 2020 accedió al Cuerpo Especial y, desde entonces, ha estado al frente de la Subdirección de Régimen en la prisión de Badajoz.

Por su parte, José Manuel Guerrero, diplomado en Magisterio por la Universidad de Granada, ingresó en 1983 en el Cuerpo de Ayudantes, momento en el que se incorporó al Centro Penitenciario de Córdoba.

En 1987 pasó a formar parte del Cuerpo Especial y a desempeñar su trabajo en diferentes áreas de la prisión El Acebuche (Almería). En 1996 fue nombrado subdirector de Régimen del Centro Penitenciario de Badajoz y en 2020, director; puesto este último que ha ejercido hasta su jubilación.