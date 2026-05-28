Rechazada una propuesta del PSOE para mantener el Programa de Lengua Árabe, que se impartirá fuera del aula, según el PP

La diputada socialista en la Asamblea de Extremadura Lara Garlito - ASAMBLEA DE EXTREMADURA

MÉRIDA, 28 May. (EUROPA PRESS) -

La Asamblea de Extremadura ha rechazado con los votos del PP y Vox una iniciativa del PSOE que instaba a la Junta a mantener el Programa de Lengua Árabe y Cultura Marroquí, que se imparte en dos centros en Talayuela (Cáceres) y sobre el que los 'populares' han avanzado que se impartirá el próximo curso fuera de las aulas.

Al respecto, el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, José Ángel Sánchez Juliá, durante su intervención este jueves en el pleno, ha asegurado que dicho programa "seguirá impartiéndose fuera de las aulas".

"Cumplimos nuestro programa, cumplimos nuestro acuerdo con nuestros socios de gobierno y cumplimos con la sociedad", ha asegurado Sánchez Juliá.

Cabe recordar que el pacto de gobierno que suscribieron el PP y Vox en Extremadura recogía en uno de sus puntos la supresión de la aplicación del Programa para la Enseñanza de Lengua Árabe y Cultura Marroquí en los centros de Educación Primaria y Secundaria de la región.

José Ángel Sánchez Juliá ha acusado al PSOE de hacer una política "destructiva", al presentar una iniciativa que no es a favor de los extremeños sino "contra el gobierno" surgido de un pacto que ha sido "avalado" por el 60 por ciento de los extremeños, momento en el que ha pedido "normalidad democrática y respeto".

Al respecto, ha detallado que el Programa de Lengua Árabe y Cultura Marroquí "ni es obligatorio ni forma parte del currículo educativo", por lo que "no puede mantenerse en la oferta educativa" como indican los socialistas en su iniciativa.

EL PSOE PIDE QUE SE MANTENGA EL PROGRAMA

La propuesta de impulso ha sido defendida por la diputada socialista Lara Garlito, quien ha pedido el mantenimiento de dicho programa tal y como se veía desarrollando y tanto para el próximo curso escolar como para cursos venideros.

Para Garlito, dicho programa, que se impartía en horario no lectivo, solo traía ventajas y "no costaba ni un euro" a las arcas públicas. Además ha expuesto que se desarrollaba en Talayuela, un municipio en el que el 40 por ciento de la población es de origen magrebí y en el que la convivencia es "estable" y "normalizada".

Por su parte, la diputada de Vox Beatriz Rodríguez, natural de Talayuela, ha recordado que su formación fue la que obtuvo el mayor número de votos en las pasadas elecciones, al tiempo que ha insistido en que el "pacto se va a cumplir".

Finalmente, el diputado de Unidas por Extremadura David Araújo Gómez ha señalado que su grupo apoya con "total convicción" la iniciativa socialista, ya que votar a favor de la misma es defender "la convivencia, la inclusión y la dignidad democrática" de la escuela pública.

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