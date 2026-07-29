La Red de Refugios Climáticos contempla en Extremadura 51 puntos entre 45 espacios interiores y seis exteriores

El delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, y el presidente de la CHG, Samuel Moraleda, presentan en Don Benito la red de refugios climáticos - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO

DON BENITO (BADAJOZ), 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Red de Refugios Climáticos impulsada por el Gobierno de España cuenta en Extremadura con 51 puntos habilitados, de los que 45 de ellos son espacios interiores y seis exteriores, que "busca garantizar la protección de la salud de las personas frente a los efectos cada vez más intensos del cambio climático".

Así lo ha destacado el delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, quien ha presentado junto al presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG), Samuel Moraleda, esta red de refugios climáticos en la sede del organismo de cuenca en Don Benito, que es uno de estos refugios climáticos.

Cabe destacar que de estos 51 refugios climáticos, 21 de ellos dependen de la Administración General del Estado -como subdelegaciones del Gobierno, oficinas del INSS o de la Tesorería General de la Seguridad Social, además de la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG) o el Museo Nacional de Arte Romano- y los 30 restantes se han puesto en marcha en colaboración con la Diputación de Cáceres.

Durante su intervención, Quintana ha subrayado que "la evidencia científica confirma que el cambio climático se está acelerando, con fenómenos extremos más frecuentes, intensos y duraderos", por lo que "es imprescindible reforzar la respuesta pública para proteger a la ciudadanía, especialmente a los colectivos más vulnerables".

También ha destacado que esta red "garantiza espacios seguros, accesibles y bien distribuidos en el territorio, donde cualquier persona puede resguardarse del calor, descansar, refrescarse y permanecer en un entorno con una temperatura adecuada".

Asimismo, el delegado del Gobierno ha incidido en que se presta especial atención a colectivos vulnerables como personas mayores, menores o trabajadores expuestos a altas temperaturas.

En este sentido, ha puesto en valor la implicación de las administraciones provinciales y ha señalado que la Diputación de Badajoz trabaja ya para incorporar algunos de sus centros como espacios públicos dentro de esta red, ampliando así la cobertura territorial y reforzando la capacidad de respuesta ante episodios de calor extremo.

REQUISITOS DE LOS REFUGIOS CLIMÁTICOS

Cabe recordar que la Red de Refugios Climáticos, presentada esta semana en el marco del Pacto de Estado frente a la Emergencia Climática, está compuesta por más de 1.100 espacios distribuidos por toda España, de los cuales 180 pertenecen a la Administración General del Estado. Estos espacios estarán operativos cada año entre el 15 de mayo y el 30 de septiembre, coincidiendo con los meses de mayor riesgo por altas temperaturas.

Todos los refugios climáticos cumplen una serie de requisitos básicos, entre ellos el acceso gratuito, la accesibilidad universal, condiciones de confort térmico, disponibilidad de agua potable y aseos, así como zonas de descanso.

La ciudadanía puede consultar la localización de estos espacios a través de la web del Ministerio para la Transición Ecológica, que incluye un sistema de geolocalización para facilitar el acceso.

Por último, el delegado ha recordado que el Gobierno de España ha previsto una dotación de 10 millones de euros para el desarrollo y ampliación de esta iniciativa, destinados a la creación de nuevos refugios, el refuerzo de redes municipales y la adaptación de centros educativos como espacios de protección frente al calor.

"Se trata de una política pública útil, cercana y necesaria, que demuestra el compromiso del Gobierno de España con la salud de las personas y la adaptación de nuestros territorios a los efectos del cambio climático", ha concluido.