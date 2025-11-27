Renfe incorpora cuatro nuevas frecuencias Avant entre Badajoz y Cáceres a partir del 1 de diciembre

Tren 730 estacionado en Badajoz - RENFE

MÉRIDA, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La comunidad autónoma de Extremadura estrenará a partir del 1 de diciembre trenes de altas prestaciones operando servicios de Media Distancia.

Así, Renfe incorpora cuatro nuevas frecuencias Avant (dos por sentido) que unirán Badajoz y Cáceres en apenas 46 minutos, un tiempo que sitúa al tren "por delante" de la carretera y "transforma la movilidad diaria en la región".

Los nuevos servicios, reforzados con las plazas sinergiadas del Alvia, elevan la oferta entre estas dos ciudades hasta 5.500 plazas semanales de altas prestaciones con tarifas de Servicio Público, pensadas para quienes cada día se desplazan por trabajo, estudios o cualquier otra necesidad.

Por primera vez, la serie 730 (material de altas prestaciones electrificado) se usará para realizar servicios de Media Distancia en Extremadura, lo que marca "un antes y un después" para una comunidad donde la mejora ferroviaria llevaba "años" siendo una "demanda clave", indica en nota de prensa Renfe.

Esta expansión forma parte del plan por etapas con el que Renfe está transformando su red Avant en toda España, una reordenación que continuará en otros corredores en los próximos meses.

Los horarios de estos trenes, compaginados con los de la tercera frecuencia Alvia que se implantó hace unos meses en Extremadura, facilitarán, así, según Renfe, "la movilidad interior", creando un corredor "más ágil, coherente y competitivo".

HORARIOS

De este modo, los horarios de los nuevos servicios Media Distancia de Altas Prestaciones son, en concreto, salida de Cáceres a las 06,20 horas y llegada a Badajoz a las 07,09 horas; salida de Cáceres a las 16,10 horas y llegada a Badajoz a las 16,56 horas; salida de Badajoz a las 14,40 horas y llegada a Cáceres a las 15,26 horas; y salida de Badajoz a las 21,40 horas y llegada a Cáceres a las 22,26 horas.

En cuanto a los horarios del servicio Alvia con plazas sinergiadas Badajoz-Cáceres, la salida de Badajoz será a las 06,36 horas y la llegada a Cáceres a las 07:22 horas (con continuidad a Madrid). Y salida de Cáceres a las 22,12 horas con llegada a Badajoz a las 23,01 horas (con origen Madrid).

MEJORAS EN EL SERVICIO FERROVIARIO

Estos servicios vienen a mejorar la movilidad diaria de trabajadores y estudiantes que se desplazan diariamente entre las principales ciudades extremeñas, Badajoz, Cáceres, Mérida, Plasencia, Don Benito, Almendralejo, Villanueva de la Serena, Zafra, gracias a las mejoras de las infraestructuras ferroviarias, que ahora permiten tiempos de viajes "competitivos" frente al coche.

El mapa ferroviario de Extremadura vive, así, una "transformación profunda".

Además de la incorporación de este nuevo servicio, Renfe destaca que Mérida, como capital autonómica, dispone actualmente de doce frecuencias Alvia (más de 3.000 plazas de Larga Distancia) que la conectan cada semana con Madrid en un tiempo medio de 3 horas 45 minutos de viaje.

Asimismo, es la única estación de la región que ofrece servicios hacia todas las direcciones (norte, sur, este y oeste). Su enclave estratégico la convierte en un auténtico nudo ferroviario, clave para articular los enlaces entre los principales corredores de Media Distancia, desde Madrid-Plasencia-Sevilla hasta Badajoz-Puertollano-Madrid.