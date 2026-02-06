Renfe programa dos trenes especiales el próximo fin de semana para viajar al Carnaval de Badajoz

Archivo - Tren de Renfe - RENFE - Archivo

BADAJOZ, 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

Renfe reforzará los servicios en Extremadura el próximo fin de semana con motivo de la celebración del Carnaval en Badajoz y ofrecerá más de 500 plazas adicionales para acudir a esta fiesta declarada de Interés Turístico Internacional.

Además de los trayectos habituales, la compañía ferroviaria ha programado un tren especial para el sábado, día 14, con salida desde Villanueva de la Serena a las 21,28 horas y llegada a Badajoz a las 22,51 horas.

El domingo 15, el tren especial tendrá salida de Badajoz a las 10,00 horas y llegará a Villanueva de la Serena a las 11,21 horas, ha informado Renfe en nota de prensa.

Asimismo, el servicio habitual de las 06,50 horas circulará reforzado con el doble de plazas entre Badajoz y Mérida.

Los trenes especiales tendrán parada en Don Benito, Valdetorres, Guareña, Mérida, La Garrovilla, Montijo, El Molino y Guadiana y atenderán el incremento de movilidad esperado este fin de semana entre las distintas localidades de la provincia y su capital.

TARIFAS ESPECIALES

Renfe ha puesto a la venta estos servicios con un precio global de ida y vuelta. Las tarifas cerradas para los dos trenes especiales permitirán, por ejemplo, viajar entre Mérida y Badajoz por 6 euros, precio que incluye tanto el trayecto de ida como el de regreso.

Este servicio facilitará desplazarse de una forma segura a la fiesta, reducir el tráfico de vehículos particulares y aliviar las aglomeraciones en los aparcamientos de la capital pacense.

Los billetes para estos viajes pueden adquirirse en la página web de Renfe, en las taquillas de las estaciones y en el teléfono 912 320 320.