Renfe trabaja ya en buscar más soluciones a los fallos de refrigeración denunciados por CCOO Extremadura

Archivo - Tren Alvia en la Estación de Mérida. - RENFE - Archivo

MÉRIDA, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

Renfe ha defendido que trabaja en la búsqueda de soluciones a los fallos de refrigeración que ha denunciado este viernes CCOO Extremadura, al tiempo que ha asegurado que ya ofrece algunas alternativas, como realizar un trasbordo a otro tren climatizado o incluso el traslado por carretera.

En rueda de prensa, el sindicato ha denunciado fallos en los sistemas de refrigeración durante las olas de calor en algunos de los trenes Alvia que circulan entre Badajoz y Madrid y ha planteado algunas medidas para solucionarlos como la supresión del servicio, especialmente el que se ofrece por la tarde, entre ambas ciudades.

En una respuesta remitida por escrito, Renfe ha mostrado su comprensión por la situación manifestada por CCOO y ha explicado que los trenes pasan revisiones periódicas y están preparados para soportar temperaturas de entre -10° y 40ºC.

Sin embargo, ha señalado que, en circunstancias excepcionales, cuando las temperaturas exteriores superan los 40ºC como en la actual ola de calor, los sistemas del tren pueden activar mecanismos de "protección automática" para evitar averías mayores.

"Esto sucede porque la presión del gas refrigerante se dispara a niveles críticos, provocando una parada temporal del equipo hasta que el sistema se estabiliza. Durante ese tiempo, no es posible reiniciar la climatización, lo que puede generar incidencias en la temperatura interior del tren", ha expuesto una portavoz de la operadora ferroviaria.

Renfe ha explicado que, ante estas situaciones, la venta de billetes se bloquea con el objetivo de que haya plazas disponibles y sea posible reubicar a los viajeros en los coches que estén climatizados.

Si las condiciones de viaje no son las adecuadas, Renfe ha defendido que prioriza el confort de los viajeros y busca alternativas, como realizar un trasbordo a otro tren climatizado o incluso el traslado por carretera. Aun así, ha concluido afirmando que ya busca otras posibles soluciones que "favorezcan" la petición del sindicato.