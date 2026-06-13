Una representación teatral recupera este sábado la memoria de las bordadoras de Villafranca de los Barros

Cartel de la representación teatral del proyecto 'Remienda' en Villafranca de los Barros. - AYUNTAMIENTO DE VILLAFRANCA DE LOS BARROS

VILLAFRANCA DE LOS BARROS (BADAJOZ), 13 (EUROPA PRESS)

Una pieza teatral visibilizará y recordará este sábado 13 de junio el trabajo de las bordadoras de Villafranca de los Barros, una representación que forma parte del proyecto 'Remienda' que impulsa La Chivata Teatro.

En un comunicado, la organización del proyecto explica que 'Remienda' es una iniciativa de La Chivata Teatro, subvencionado por el Ministerio de Cultura, que nace con el propósito de rellenar los "vacíos" del archivo histórico de España en los que, tradicionalmente, las mujeres han sido relegadas, en el mejor de los casos, a formar parte de un epígrafe o anexo.

"Otras veces, ni siquiera aparecen, dejando un vacío en el imaginario social y también en el trabajo historiográfico y etnográfico", expone la nota de prensa.

Con la idea de que conocer es "la mejor forma de proteger el patrimonio cultural de un territorio", La Chivata Teatro trabaja con diferentes perfiles de mujeres localizadas en distintos puntos del país, estando entre ellas las bordadoras de Villafranca de los Barros.

En este marco, durante la primera quincena de junio, el equipo de La Chivata Teatro, con apoyo del consistorio villafranqués, ha trabajado mano a mano con la Asociación Las Últimas Bordadoras, quienes mantienen vivo un legado centenario de artesanía, historia y cultura, transmitiendo su saber a nuevas generaciones y convirtiéndose en un "ejemplo destacado" de conservación del patrimonio cultural inmaterial de Extremadura.

A partir de este patrimonio humano y cultural, La Chivata Teatro ha desarrollado un proceso de mediación cultural y artística con las bordadoras que, mediante dinámicas participativas, juegos, entrevistas y el trabajo con la memoria viva de estas mujeres, dará forma a la pieza escénica de creación colectiva que será exhibida este sábado 13 de junio, a las 22,00 horas, en el patio de la Casa de Cultura villafranquesa.

En la obra, las propias participantes del proceso, Las Últimas Bordadoras, serán las protagonistas, compartiendo con el público los recuerdos, saberes y experiencias que han tejido la historia del bordado en Villafranca de los Barros.

La actuación final de hoy será una pieza corta en la que compartirán el espacio íntimo, desarrollado durante la mediación, para poder contar aquello que "no siempre tiene cuerpo de palabra, que no aparece en los libros de historia, y que difícilmente podría atesorar un museo", agrega la organización del proyecto.