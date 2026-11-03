Rescatado en Aliseda un senderista de 72 años tras sufrir una lesión en un tobillo

Senderista rescatado en Aliseda - GUARDIA CIVIL

CÁCERES, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Guardia Civil han localizado a un senderista de 72 años, que había sufrido una lesión y no podía seguir caminando cuando realizada una ruta dentro del término municipal de la localidad cacereña de Aliseda.

Los hechos han ocurrido en la madrugada de este martes, cuando sobre las 2,00 horas, el Centro de Emergencias 112 comunicó a la Central 062 de la Comandancia de Cáceres la desaparición de un senderista de 72 años que había sufrido una lesión en un tobillo y no podía continuar caminando.

Tras recibir el aviso, se estableció un dispositivo de búsqueda en el que participaron dos patrullas de Seguridad Ciudadana, con el objetivo de localizar al afectado y facilitar su asistencia.

Tras varias horas de búsqueda, en torno a las 05,40 horas, los agentes consiguieron localizar al senderista en el entorno de la línea férrea Madrid-Valencia de Alcántara, según relata la Guardia Civil en nota de prensa.

Una vez en el lugar, se desplazaron los servicios sanitarios que realizaron una primera valoración del hombre, en la que apreciaron una posible fractura de tobillo, por lo que fue trasladado al Hospital Universitario de Cáceres para recibir atención médica.