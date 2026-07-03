Rescatado un escalador que había quedado suspendido en la vía ferrata del Cancho de la Muela de La Garganta

1101653.1.260.149.20260703204518 Trabajos de rescate de un escalador atrapado en La Garganta - GUARDIA CIVIL

LA GARGANTA (CÁCERES), 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

Especialistas del Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (GREIM) de la Guardia Civil, con base en El Barco de Ávila, han rescatado en la tarde de este viernes a un escalador de 32 años que había quedado suspendido de sus elementos de seguridad mientras realizaba la vía ferrata del Cancho de la Muela, en el término municipal de la localidad cacereña de La Garganta.

Los hechos han ocurrido sobre las 17,40 horas, cuando la Guardia Civil ha recibido un aviso en el que se informaba de que un hombre había quedado suspendido de sus elementos de amarre en la zona K3 de la vía ferrata, sin posibilidad de progresar ni de salir de la situación por sus propios medios.

El escalador iba acompañado por otra persona, según informan fuentes de la Guardia Civil.

Tras la activación del servicio, dos especialistas del GREIM de El Barco de Ávila se han desplazado hasta el lugar, y una vez allí, has ascendido hasta el montañero, lo han podido asegurar y descender hasta una zona segura, finalizando el rescate pocos minutos después.

Una vez rescatado, tanto el montañero afectado como su acompañante han sido acompañados por los especialistas hasta el aparcamiento donde tenían estacionado su vehículo.

El rescate ha concluido sin que el afectado haya precisado asistencia sanitaria y sin más incidencias.

Hasta el lugar del incidente también se desplazaron efectivos del Servicio de Prevención y Extinción de Incendios de la Diputación Provincial de Cáceres, que han colaborado con los especialistas del GREIM de la Guardia Civil durante el desarrollo de la intervención.