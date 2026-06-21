Rescatan a una mujer de 72 con síntomas de ahogamiento en el pantano de Proserpina de Mérida

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MÉRIDA, 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de 72 años ha sido rescatada este domingo en el pantano de Proserpina de Mérida con síntomas de ahogamiento por inmersión y de intoxicación alcohólica.

En torno a las 13,55 horas de este domingo, se ha avisado de una mujer que permanecía boca abajo en el agua. Tras ser rescatada, ha sido trasladada al Hospital de Mérida en estado 'menos grave', según han informado fuentes del 112 Extremadura.

En el incidente han intervenido efectivos de la Policía Nacional y de la Policía Local de Mérida, así como una unidad medicalizada del Servicio Extremeño de Salud.