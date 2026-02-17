Rescatan a un peregrino de 75 años que se desorientó por Riolobos cuando hacía el Camino de Santiago

Agentes de la Guardia Civil rescatan a un peregrino desorientado en Riolobos - GUARDIA CIVIL

RIOLOBOS (CÁCERES), 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Guardia Civil han rescatado en el Pantano del Boquerón, cerca de la localidad cacereña de Riolobos, a un peregrino de 75 años que se desorientó cuando iba haciendo el Camino de Santiago.

Los hechos ocurrieron este pasado lunes, cuando una patrulla de la Guardia Civil se desplazó hasta el Pantano del Boquerón tras recibirse un aviso de que un peregrino del Camino de Santiago se encontraba desorientado.

Al llegar al lugar, los agentes localizaron en una de las orillas del Arroyo del Boquerón del Rivero a un varón de 75 años, perdido y con dificultades para caminar, pero debido al caudal del arroyo, no fue posible a los agentes acceder directamente hasta él, por lo que tuvieron por la zona de menor profundidad e introducirse en el agua, uno de ellos hasta la cintura, logrando rescatarlo y trasladarlo con seguridad a la otra orilla, según relata la Guardia Civil.

El peregrino manifestó haber sufrido una caída durante la mañana y presentaba leves en el ojo, la oreja y rasguños en el pecho, por lo que fue trasladado al Centro de Salud de Torrejoncillo para su valoración médica y posteriormente alojado en unos apartamentos de la localidad.