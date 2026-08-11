Las reservas de la cuenca del Guadiana caen al 75,7% de su capacidad y las del Tajo al 62,6%

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MÉRIDA, 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los embalses de la cuenca del Guadiana se encuentran esta semana al 75,7 por ciento de su capacidad total, mientras que los del Tajo están al 62,6%.

El Guadiana acumula un total de 7.223 hectómetros cúbicos, 82 menos que hace una semana, mientras que en el Tajo se almacena 6.920, lo que supone una disminución de 184.

En comparación con hace un año, el Guadiana ha mejorado sus reservas ya que en la misma semana de 2025 acumulaba 5.922 hm3, mientras que el Tajo está en peor situación, pues entonces almacenaba 8.043 hm3.

La reserva hídrica española está al 68% de su capacidad total. Los embalses almacenan actualmente 38.103 hectómetros cúbicos (hm3) de agua, disminuyendo durante este período en 912 hm3 (el 1,6% de la capacidad total de los embalses).