Las reservas de los embalses bajan una semana más hasta el 72,1% en el Guadiana y el 54,9% en el Tajo

Archivo - Presa del embalse de Grabriel y Galán en una imagen de archivo - CHT - Archivo

MÉRIDA/MADRID, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las reservas de los embalses continúan bajando hasta situarse en el 72,1 por ciento de su capacidad en el caso del Guadiana y en el 54,9 por ciento en el Tajo, según datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) consultados por Europa Press.

En concreto, el Guadiana acumula 6.877 hectómetros cúbicos (hm3), 29 menos que hace una semana, mientras que el Tajo almacena en sus embalses 6.068 hm3, 66 menos que hace una semana.

En el conjunto del país, la reserva hídrica española almacena 33.204 hectómetros cúbicos (hm3) y está al 60,3 por ciento de su capacidad, según datos del Miteco. En total, esta semana ha perdido 597 hm3, es decir, el 1,1 por ciento de su capacidad total.

En comparación, el año pasado estaba al 55 por ciento con 30.827 hm3. La media de la última década para finales de septiembre es de 24.984 hm3, es decir, el 44,5 por ciento de la capacidad de los embalses. Esta semana la vertiente atlántica está al 62 por ciento con 26.312 hm3 mientras que la mediterránea se encuentra al 50,5 por ciento con 6.892 hm3.

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