Las reservas de los embalses continúan bajando hasta el 72,5 % en el Guadiana y el 55,5 % en el Tajo

Archivo - Embalse de Beleña, a 23 de julio de 2026, en La Mierla, Guadalajara, Castilla-La Mancha (España). - Juanma Jiménez - Europa Press - Archivo

MÉRIDA/MADRID, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las reservas de los embalses continúan bajando hasta situarse en el 72,5 por ciento de su capacidad en el caso del Guadiana y en el 55, 5 por ciento en el Tajo, según datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) consultados por Europa Press.

En concreto, el Guadiana acumula 6.906 hectómetros cúbicos (hm3), 61 menos que hace una semana, y se sitúa casi 14 puntos por encima del nivel en el que se encontraba hace un año, cuando estaba al 58,5 por ciento.

Por su parte, el Tajo almacena en sus embalses 6.134 hm3, 99 menos que hace una semana, y se mantiene por debajo del nivel de hace un año, cuando estaba al 64,1 por ciento.

La reserva hídrica española almacena 33.801 hectómetros cúbicos (hm3) y está al 60,3% de su capacidad. En total, durante esta semana ha perdido 669 hm3, es decir, el 1,2% de su capacidad. En comparación, el año pasado por estas fechas estaba al 55,8% con 31.314 hm3. La media de la última década para la recta final de septiembre es de 45,3% y 25.402 hm3.

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