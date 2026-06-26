La retirada de los dos camiones accidentados mantiene cortada la A-66 en Monesterio en sentido a Sevilla

Uno de los camiones accidentados en la A-66 a la altura de Monesterio. - GUARDIA CIVIL

MÉRIDA/MADRID, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los trabajos de retirada de los dos camiones accidentados la noche de este jueves, día 25, mantienen cortada la circulación en la autovía A-66, a la altura de Monesterio (Badajoz), en sentido hacia Sevilla.

Tras el siniestro, en el que los dos conductores han resultado heridos y trasladados al Hospital de Llerena, se activaron los paneles informativos en la vía, que aún se encuentra con la circulación cortada.

Como alternativa al tránsito, se ha habilitado un desvío en el kilómetro 722 por la carretera nacional N-630, incorporándose nuevamente a la autovía A66 en el kilómetro 730, según informan fuentes de la Guardia Civil.

Cabe recordar que tras la colisión de ambos camiones, uno de ellos volcó. Por cuenta de la misma han resultado heridos de carácter "menos grave" y leve un hombre de 31 años y otro de 55, respectivamente. El primero ha sufrido un traumatismo craneal y en columna dorsal, mientras que el segundo presenta policontusiones.

El accidente de tráfico ha sido registrado en el kilómetro 728 de la A-66, sobre las 23,30 horas del jueves, cuando el Centro 112 de Extremadura ha recibido una llamada en la que se le alertaba del referido suceso.

Hasta el lugar de los hechos, desde donde los heridos han sido trasladados al Hospital de Llerena, se han desplazado miembros del punto de atención continuada de Monesterio, una unidad de soporte vital básico, otra medicalizada de emergencias, efectivos de la Guardia Civil, bomberos del CPEI en Badajoz y equipos de emergencias en carreteras.