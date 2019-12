Retirados 12.500 artículos pirocténicos expuestos para su venta ilegal en Badajoz, Mérida y Almendralejo

Publicado 20/12/2019 11:32:41 CET

BADAJOZ, 20 Dic. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Guardia Civil ha retirado 12.500 artículos pirotécnicos que estaba expuestos para su venta ilegal en tres bazares y dos comercios de las localidades pacenses de Badajoz, Mérida y Almendralejo.

Esta retirada se enmarca en una campaña que la Guardia Civil desarrolla, con motivo de las fiestas navideñas, para inspeccionar tanto los lugares de venta como los de uso de estos materiales.

Fruto de estas inspecciones, la Intervención de Armas y Explosivos de la Comandancia de la Guardia Civil de Badajoz retiró unas 12.500 unidades de esta clase de productos, de diversas categorías, que se encontraban expuestos para su venta ilegal, en tres bazares y dos comercios de Badajoz, Mérida y Almendralejo.

Estos establecimientos que no tenían comunicada, ni autorizada, la venta de esta clase de artículos, según informa la Guardia Civil en nota de prensa.

Ante los citados hechos, los agentes confeccionaron denuncias por infracciones a la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana, quedando los productos intervenidos a disposición de la Autoridad competente.

El objetivo fundamental de estas actuaciones, es "controlar la seguridad de este tipo de productos, con el fin de que los ciudadanos obtengan artículos pirotécnicos en condiciones óptimas para su uso, lúdico, cívico y responsable", explica.

Señala que la adquisición en los puntos de venta autorizados, evita cualquier tipo de peligro, al contar estas instalaciones, con las condiciones idóneas para la conservación de estos productos, recordando que está prohibida su venta ambulante.

Cabe destacar que el vigente Reglamento de artículos pirotécnicos recoge varias categorías de estos artículos, como son F1, o artículos de pirotecnia de muy baja peligrosidad y nivel de ruido insignificante; los F2, o artículos de pirotecnia de baja peligrosidad y bajo nivel de ruido destinados a ser utilizados en zonas delimitadas, y F3, o artículos de pirotecnia de peligrosidad media destinados a ser utilizados al aire libre en zonas de gran superficie.

Así, y para el "disfrute con seguridad de esta clase de artículos de pirotecnia", la Guardia Civil ofrece una serie de consejos, como no guardar artículos pirotécnicos entre las ropas ni en los bolsillos; no manipular sus componentes ni extraer su contenido; no encenderlos al lado o cerca de otros artificios; utilizarlos en los lugares autorizados; comprarlos solo a comerciantes y profesionales autorizados, y utilizarlos en espacios abiertos sin riesgo de incendio y conforme a las instrucciones de uso del fabricante.

Alerta además que estos artefactos pirotécnicos, conocidos popularmente como petardos y cohetes, en las manos de los más pequeños "pueden llegar a producir heridas de distinta consideración, amputaciones, perdida de visión y audición".