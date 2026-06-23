El Rey Felipe VI recibe este miércoles en Madrid a María Guardiola tras ser reelegida como presidenta de Extremadura

Imagen de archivo de la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, en el pleno de la Asamblea - ASAMBLEA DE EXTREMADURA

MÉRIDA, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, será recibida este miércoles, día 24, en Madrid en audiencia por parte de Su Majestad el Rey, Felipe VI, tras ser reelegida en el cargo.

La audiencia tendrá lugar a las 17,00 horas en el Palacio de La Zarzuela, según informa el Ejecutivo autonómico.

Cabe recordar que Guardiola resultó ganadora de las elecciones autonómicas celebradas en Extremadura el pasado 21 de diciembre con la obtención de 29 diputados, aunque no fue suficiente para poder gobernar en solitario, y posteriormente fue investida presidenta tras alcanzar un acuerdo de gobierno con Vox, junto con el que el PP suma mayoría absoluta en la Asamblea.