Ricardo Cases expone una selección de sus mejores fotografías para la Sala Vaquero Poblador de Badajoz

Exposición de Ricardo Cases en Badajoz. - DIPUTACIÓN DE BADAJOZ

BADAJOZ, 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Sala Vaquero Poblador del Palacio Provincial pacense muestra desde hasta el sábado 24 de enero una selección hecha ex professo por el fotógrafo Ricardo Cases de su propia trayectoria artística y laboral.

Un repaso a lo más esencial de sus capturas que, con sólo 36 piezas, representan 18 años de trabajo fotográfico. Volcado en la fotografía desde 2006, no ha dejado de trabajar en ella con exposiciones individuales y colectivas en diversas partes del mundo, en publicaciones de las series que componen su obra o con encargos de algunos de los medios de comunicación nacionales y extranjeros más conocidos.

Cases destaca por su "reconocible forma de expresión tan apreciada por todos", señala la Diputación de Badajoz en una nota de prensa. Con esta muestra, de carácter retrospectivo, su autor presenta en Badajoz un "corpus expositivo muy depurado y significativo".

Asimismo, la diputación provincial destaca que esta exposición tenga lugar en Badajoz, por la "excelente salud" de la que goza la capital provincial en lo que se refiere al arte de la fotografía, además del "estrecho vínculo" que Ricardo Cases mantiene desde hace mucho tiempo con la Galería Ángeles Baños, también patrocinada por la Diputación.

En la apertura de la exposición, el protagonista fue recibido por el diputado de Identidad Cultural, Deporte y Juventud, Bienestar Social y Cooperación Internacional, Ricardo Cabezas, quien destacó su retrato inquisitivo, humorístico y a veces irónico.

Cabezas invitó a la ciudadanía a aprovechar la oportunidad de tener en la provincia a "un fotógrafo de primera línea en nuestro país". Y, por su parte, Cases detalló que la exposición pertenece a distintos trabajos, que acumulan mucho sentido detrás, y también que ha incluido fotografías que no se enmarcan dentro de ningún proyecto pero que forman parte de su inventario más característico.