Archivo - El expresidente de la Junta de Extremadura Juan Carlos Rodríguez Ibarra, asiste a una mesa redonda, a 21 de noviembre de 2023, en Madrid. - Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

BADAJOZ 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

El expresidente de la Junta de Extremadura Juan Carlos Rodríguez Ibarra impartirá el próximo jueves, 3 de diciembre, una conferencia en la que analizará diversos aspectos relativos a la Constitución Española de 1978.

Será en la Real Sociedad Económica Extremeña de Amigos del País de Badajoz (RSEEAP), a las 19,00 horas, y se titulará 'Vigencia, reforma o recambio de la Constitución de 1978'.

Presentado por el presidente de la RSEEAP, Florencio Monje, Rodríguez Ibarra analizará la actualidad de la Constitución Española, su vigencia, la posibilidad de introducir reformas y las diferentes posiciones ante un eventual proceso de renovación del marco constitucional.

Esta conferencia se enmarca en la programación que la institución promueve para crear espacios de reflexión, análisis y diálogo sobre cuestiones de especial relevancia para la sociedad, contando para ello con la participación de reconocidas personalidades del ámbito institucional, económico y académico.

Así, junto a la conferencia de Rodríguez Ibarra, la Económica de Badajoz ha organizado otras dos charlas para la próxima semana: la primera se celebrará el lunes, 30 de noviembre, a las 19,00 horas y lleva por título 'La propiedad de inmuebles: ¿bien privado y/o bien social?', a cargo del presidente de Fundación Caja Badajoz y socio de Número de la RSEEAP, Francisco La Moneda Díaz. La sesión abordará la doble dimensión de la propiedad inmobiliaria, analizando su consideración como derecho privado y su función social.

La segunda será la charla '40 años de España en Europa. De las expectativas de ayer a los desafíos de mañana', en la que participarán las profesoras titulares de Economía Aplicada de la Universidad de Extremadura, María Maesso y Teresa Fernández, que aprovechará el 40.º aniversario de la incorporación de España a las Comunidades Europeas, para proponer una reflexión sobre estas cuatro décadas de integración europea, las expectativas que acompañaron aquel proceso y las oportunidades, transformaciones y desafíos que afrontan España y Europa en los próximos años.

La RSEEAP ha subrayado, en un comunicado, que estas tres conferencias ofrecen una perspectiva complementaria sobre cuestiones "fundamentales" para comprender la evolución de la sociedad: el equilibrio entre los derechos individuales y el interés colectivo, la vigencia del marco constitucional español y el papel de España en el contexto europeo.

Las actividades podrán seguirse presencialmente, así como en streaming y en diferido a través del canal de YouTube de la Real Sociedad Económica Extremeña de Amigos del País, facilitando así la participación y el acceso a los contenidos a todas las personas interesadas.