Rui Díaz y Chloé Bird presentan este martes en Badajoz una historia de amor y muerte contada en 13 canciones

Publicado 05/03/2018 10:43:33 CET

BADAJOZ, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los artistas Rui Díaz y Chloé Bird presentan este martes, día 6, en Badajoz el espectáculo "Los heraldos negros", una historia de amor y muerte contada en 13 canciones.

La cita tendrá lugar a las 20,00 horas en la Residencia Universitaria Hernán Cortés de la capital pacense, con entrada gratuita hasta llenar el aforo.

Rui Díaz (Badajoz, 1982) es profesor, escritor y músico. En septiembre de 2016 publica su primer LP, "Los heraldos negros". Ha tocado junto con su grupo, Rui Díaz & La Banda Imposible, en festivales como WOMAD o Jazziberia; han sido finalistas de los premios Suena Extremadura y de los premios Pop Eye 2015 y semifinalistas del concurso Villa de Bilbao.

Resultaron seleccionados como mejor grupo extremeño en el concurso Interferencias 2017. Ha publicado la novela Los turistas (El Verano del Cohete, 2013) y la historia corta El aniversario (El Verano del Cohete, 2014), informa en nota de prensa la Diputación de Badajoz.

A su vez, Chloé Bird (Cáceres, 1991), compositora e intérprete, es titulada en el grado profesional de Piano y licenciada en Arte Dramático. Ha tocado en festivales como Europa Sur, WOMAD, Contempopránea, BIME City Live Bilbao o la Fiesta del Libro y la Cultura de Medellín (Colombia). Ha sido telonera de artistas como Anni B Sweet o Jeanette, galardonada como Mejor Artista Extremeña en los Premios Pop-Eye 2013.

Sus trabajos incluyen el EP October Moon (2013), The darkest corners of my soul (LP, 2015) y Un mundo de niños raros (público familiar, LP, 2017). Actualmente prepara su nuevo disco para septiembre de 2018.