'Sa Tersiao' abrirá el Concurso Oficial de Murgas de Badajoz 2026 el 3 de febrero

BADAJOZ, 10 Ene. (EUROPA PRESS) -

La murga 'Sa Tersiao' será la responsable de levantar, el próximo 3 de febrero en el Teatro López de Ayala de Badajoz, el telón del Concurso Oficial de Murgas COMBA 2026 de la capital pacense, en su fase preliminar.

Así lo ha anunciado el Ayuntamiento de Badajoz, tras la celebración, este sábado, del sorteo para determinar el orden de actuación de las murgas que se medirán el próximo mes sobre las tablas del teatro pacense en el referido certamen carnavalero.

El segundo en pasar por el escenario en esa fase preliminar que tendrá lugar del 3 al 6 de febrero será la murga 'Se Mace Tarde', seguida de 'Al Maridi', 'Gitano y de Badajó' y 'Los Mirinda'.

El miércoles 4 de febrero será el turno de 'Los Lingartos', seguidos de 'Los Rayanos', de 'Valentín, entrenador infantil', de la Murga de Calamonte 'Los Cacos' y de 'Los Chungos'.

La jornada del día 5 arrancará con 'Murgen Queen', tras lo cual actuarán 'Yo no salgo', los 'Water Closet', los 'Minifolk' y 'Marwan'; mientras que el día 6 el pistoletazo de salida lo dará 'De turuta madre' seguido de 'La castafiore', 'Los camballotas', 'Los deskaraos', 'Los escusaos' y 'Las Chimichurris'.

Cabe recordar que las semifinales tendrán lugar el 9 y el 10 de febrero, mientras que la Gran Final del Concurso será el día 13 del mismo mes.