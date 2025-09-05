La salida de vía de un vehículo en Cabeza del Buey deja un herido grave con trauma craneal

MÉRIDA, 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un varón de 54 años ha resultado herido de carácter grave, con trauma craneal, como consecuencia de una salida de vía sufrida con el vehículo en el que circulaba este viernes, día 5, en Cabeza del Buey (Badajoz).

El suceso, por el que el herido ha sido derivado hasta el Hospital Don Benito-Villanueva de la Serena, ha tenido lugar sobre las 13,25 horas en el punto kilométrico de la carretera EX-104, en Cabeza del Buey, según los datos aportados por el Centro 112 de Extremadura.

Tras una llamada a dicho centro de emergencia, hasta el lugar de los hechos se han desplazado una unidad medicalizada del SES, una patrulla de la Guardia Civil, una dotación de bomberos del parque de Castuera, y un equipo de guardia de mantenimiento de carreteras.