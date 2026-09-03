El Salón Ovino de Castuera refuerza la presencia de ganado selecto con unas 400 cabezas junto a propuestas gastronómicas

Presentación del Salón Ovino de Castuera. - EUROPA PRESS

BADAJOZ, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El 41º Salón Ovino de la localidad pacense de Castuera se celebra del 6 al 8 de septiembre con un refuerzo de la presencia de ganado selecto con unas 400 cabezas entre unas 240 animales de raza merina y unos 160 ovinos precoces, en un evento que vuelve a acoger una subasta nacional o distintos concursos morfológicos.

De este modo, el único certamen monográfico dedicado exclusivamente al ovino en el país reflejará la normalidad que ha retomado el sector tras unos precios del cordero "excelentes" durante todo el año y la escasa incidencia de la lengua azul en esta campaña hasta el momento, como también pone el acento en el apartado gastronómico con distintas degustaciones, entre ellas de la tapa ganadora en el Concurso Regional 'El mejor Paquito de Extremadura', junto al concurso-taller infantil de cocina 'Zagal chef' o la cata-concurso 'Caldero de oro'.

Así se ha puesto de manifiesto en su presentación en la Diputación de Badajoz, donde la diputada de Desarrollo rural, Reto demográfico y Turismo, Ana Belén Valls, ha puesto el acento en que se trata de un encuentro que pone en valor nuestro campo y a nuestros ganaderos y productos, así como el potencial del medio rural, ante lo que ha agregado que quienes viven en la comarca de La Serena, entre los que se encuentra, saben que el ovino es parte de su identidad, paisaje, cultura y del presente y futuro de los pueblos.

En este sentido, ha resaltado que cuando se habla de este sector se hace de ganaderos que, cada día, trabajan, cuidan el territorio, generan empleo y mantienen "viva" la provincia, además de conocer "perfectamente" las "dificultades" pero también las "enormes" posibilidades de este sector, de manera tal que la diputación quiere estar al lado de ellos y del sector, lo que implica apostar por la mejora genética, la profesionalización, la innovación, la comercialización y por conseguir que los productos tengan más valor y reconocimiento.

Por eso, participa en el Salón del Ovino con la puesta a disposición de cuatro lotes de 10 hembras y dos machos de raza merina procedentes de la finca La Cocosa y que van a participar en la subasta. Mientras y de cara al consumidor y para que se conozca y valore este producto y sea incorporado a su alimentación, también estará presente con un expositor promocional y una actividad consistente en un asado de cordero.

EVOLUCIÓN DEL SALÓN

Por su parte, el alcalde de Castuera y presidente de la Institución Ferial Salón Ovino, Francisco Martos, ha dado las gracias a las instituciones, asociaciones y organizaciones colaboradoras y que patrocinan el Salón del Ovino, del que ha destacado su evolución en estos 41 años pareja a la de las propias explotaciones de ganado, al pastoreo tradicional o al del propio sector ovino, que ha pasado a ser moderno y tecnificado con el uso de medios técnicos, digitales o electrónicos.

En su intervención, se ha referido a problemas sanitarios como la lengua azul, que sigue habiendo aunque se atiende de forma diferente, o a que no hay relevo generacional pero se afronta y facilita con la tecnificación, a la par que ha puesto el acento en que el Salón del Ovino es una reunión de pastores y ovejas "vivas", presentes y visibles en aras de mejorar la genética de la cabaña, como también se puede degustar y disfrutar los productos procedentes de este recurso de la mano de distintas tapas junto al concurso de calderetas, el de queso y el infantil.

También el presidente de Interovic, Raúl Muñiz, ha destacado la evolución y trayectoria del Salón pese a ser monográfico o la dificultad de celebrarse en los días cercanos al de Extremadura, mientras que como representante de las figuras de calidad en torno al ovino y caprino de la región ha destacado de la comarca y de Castuera como capital del ovino que ha sido capaz de liderarlo, y que tienen la presidencia de la interprofesional al ser La Serena y Extremadura la región con mayor producción de ovino de España y una de las más destacadas de la Unión Europea.

"Tenemos las mejores ovejas, tenemos las mejores explotaciones, tenemos las mejores cooperativas en la zona de La Serena, no voy a decir del mundo pero sí de la Unión Europea", ha señalado, junto con que les visitan de muchas partes del mundo por ser "ejemplo" en el sector ovino, y esta feria es relevante en este sentido y presenta entre sus novedades la degustación del mejor Paquito de Extremadura, de Vaova Gastro de Mérida, que competirá próximamente en el certamen nacional.

Finalmente, el director técnico del Salón del Ovino, Luis Fernández, ha detallado las distintas actividades de una programación que mantiene el carácter profesional y ganadero e incorpora también una importante dimensión gastronómica y divulgativa. En concreto, la inauguración oficial será el domingo 6 en una jornada en la que abrirán sus puertas la Exposición Nacional de Ovino de Raza Merino y Razas Ovinas Precoces y el espacio profesional y gastronómico.

Durante el domingo se celebrarán también diferentes firmas de convenios o se desarrollará la iniciativa 'Come Cordero el Año Entero', que estará presente durante las tres jornadas, mientras que el lunes estará especialmente dedicado a la actividad profesional, los concursos y la gastronomía y el martes a la subasta nacional de ganado; todo ello junto a actividades divulgativas relacionadas con la declaración por parte de las Naciones Unidas de 2026 como Año internacional de los pastizales y del pastoreo.