El salón de plenos del Ayuntamiento de Cáceres exhibirá el próximo miércoles la Copa del Mundo de fútbol de España

Archivo - La Copa del Mundo en el torneo celebrado en 2026. - RFEF - Archivo

CÁCERES 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

El salón de plenos del Ayuntamiento de Cáceres exhibirá el próximo miércoles, 11 de noviembre, la Copa del Mundo conquistada por la Selección española de fútbol en el Mundial 2026.

El trofeo podrá visitarse en horario ininterrumpido, desde las 10,00 hasta las 20,00 horas, con acceso libre y gratuito para todos los cacereños y visitantes que quieran acercarse a contemplarlo y fotografiarse junto al galardón, según ha informado el consistorio en un comunicado.

La entrada y salida al salón de plenos se realizará por la puerta principal del Ayuntamiento de la Plaza Mayor, siguiendo la fórmula que se adopta en Las Noches del Patrimonio.

"Vamos a tener el privilegio de poder ver de cerca en Cáceres la Copa del Mundial de fútbol, esa que levantaron con orgullo los jugadores de la selección y que nos hizo vibrar a todos hace apenas unos meses. Hemos decidido abrir un sitio tan simbólico como el salón de plenos para ello, donde pondrán fotografiarse todos los cacereños y cacereñas que lo deseen. Por ello, quiero agradecer a la Federación Española de Fútbol su apuesta por Cáceres, en el año en el que disfrutamos del título de Ciudad Europa del Deporte 2026", ha destacado el alcalde, Rafael Mateos.

La llegada de la Copa del Mundo al Ayuntamiento de Cáceres pondrá el broche final al recorrido por Extremadura de la exposición itinerante 'Reyes del Mundo', organizada por la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

Según el ayuntamiento, se trata de una "oportunidad única" para revivir la ilusión de un triunfo que forma parte de la historia del fútbol español y que permitirá a los aficionados y a toda la ciudadanía contemplar de cerca el trofeo.

Antes de su llegada a Cáceres, la exposición 'Reyes del Mundo' y el trofeo visitarán Mérida los días 9 y 10 de noviembre. Allí se instalarán en el Salón de Pasos Perdidos de la Asamblea de Extremadura, donde tendrá lugar el acto oficial de inauguración de la muestra el día 9, a las 10,00 horas.