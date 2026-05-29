Salud y Atención a la Dependencia contará con 3.339 millones de euros, con más de 904 para Atención Primaria

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MÉRIDA, 29 May. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Salud y Atención a la Dependencia contará en 2026 con 3.339 millones de euros, un importe entre el que destaca 904,16 millones para Atención Primaria o 1.623,7 millones para Atención Hospitalaria.

La consejera de Hacienda, Administración Pública y Diálogo Social, Elena Manzano, ha dado a conocer estas cifras tras registrar en la Asamblea el proyecto de Presupuestos Generales de Extremadura (PGEx) para 2026.

Así, ha destacado que el capítulo de Atención Primaria está dotado en las cuentas con 904,16 millones, que representan 71,3 millones de euros más, y sobresalen los 285,7 millones del mayor contrato de transporte sanitario.

En Atención Hospitalaria, con un total de 1.623,7 millones, se integran inversiones como la segunda fase del Hospital Universitario de Cáceres, con 46,6 millones; la reforma de las centrales técnicas del Complejo Hospitalario de Badajoz, con 22,6 millones, o la renovación de mesas de anestesia por 2,4 millones.

De igual modo, destacan los 2,16 millones para renovar 3.000 sillones para familiares de hospitalizados; los 1,9 millones para adaptar el Palacio de Congresos de Badajoz de cara al traslado del Centro de Salud de Los Pinos; los 1,5 millones para renovar los sistemas de monitorización de pacientes o los 1,4 millones para la nueva RM del Hospital de Zafra, entre otras.

También, Manzano ha expuesto la ampliación a mujeres de 47 años para participar en el cribado de cáncer de mama, además de 1,1 millones para el nuevo concierto social para los centros de rehabilitación psicosocial y 1,6 millones para un plan de salud mental, así como 143,5 millones para la mejora de las infraestructuras sanitarias.

SEPAD

En cuanto al Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia (Sepad), la consejera de Hacienda ha puesto en valor el aumento en prestaciones para la reducción de las listas de espera, con 118,8 millones de euros, que suponen 4 millones más.

También los 58,2 millones de los conciertos sociales del Marco de Atención a la Discapacidad de Extremadura (Madex), que ha experimentado un aumento de 6,5 millones.

Otra partida importante es la del PCEM del Servicio de Atención Residencial, Centro de Día y Centro de Noche para Personas en Situación de Dependencia, dotado con 41,2 millones, 5,2 millones más.

Del mismo modo, sobresale el PCEM de Ayuda a Domicilio, que cuenta con un importe de 7 millones de euros (+1,7 millones), y el PCEM de Programas de Proximidad, con 3,55 millones (+1,5 millones).