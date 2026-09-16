Salvador Illa inicia este miércoles un viaje a Extremadura con motivo de la celebración de la Diada en la comunidad

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa. - ALBERTO PAREDES - EUROPA PRESS

MÉRIDA, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, inicia este miércoles, 16 de septiembre, un viaje institucional de dos días a Extremadura con motivo de la celebración de la Diada Nacional en la comunidad extremeña, y con el objetivo de "fortalecer los vínculos compartidos".

La agenda de Salvador Illa en Extremadura comenzará en la localidad pacense de La Zarza, donde se erige el Monumento al Emigrante, una escultura de bronce, esculpida por el artista local Javier Guerrero González-Piñero, que rinde homenaje a los cientos de vecinos de la localidad que, como buena parte de la Extremadura rural, abandonaron su tierra a mediados del siglo XX en busca de trabajo y una vida mejor en las regiones industriales de España.

Así, está previsto que Illa llegue a las 11,15 horas al Ayuntamiento de La Zarza, donde será recibido por el alcalde, Francisco José Farrona, y el resto de la corporación, y allí firmará el libro de honor y mantendrá una reunión con el alcalde. Al finalizar, el presidente hará una breve atención a los medios.

Seguidamente, a las 12,15 horas, el presidente catalán encabezará el acto en el Monumento al Emigrante, situado en la avenida de la Constitución de La Zarza, y en el que intervendrán el alcalde y el propio Illa.

Posteriormente el presidente de la Generalitat se desplazará a Mérida, donde a las 13,15 horas se reunirá con la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, en la Presidencia del Ejecutivo regional.

ACTO INSTITUCIONAL DE LA DIADA

El programa del jefe del Ejecutivo catalán continuará en la tarde del miércoles en Mérida, donde a las 19,00 horas Salvador Illa encabezará el acto institucional de la Diada, que se celebrará en el Palacio de Congresos.

El hilo conductor de la conmemoración será, precisamente, la historia de uno de esos extremeños que emigraron a Cataluña, como es Manuel Vital, fundador y presidente de la primera asociación de vecinos de Nou Barris y en quien está inspirado el personaje protagonista de la película 'El 47'.

En este sentido, antes del acto institucional de la Diada, a las 17,00 horas, tendrá lugar la proyección de la película 'El 47' en el Palacio de Congresos de Mérida, y al finalizar, empezará el acto institucional, en el que participarán, entre otros, su nieta, Joana Vital.

AGENDA DEL JUEVES

El viaje del presidente catalán a Extremadura continuará este jueves, 17 de septiembre, con una visita al Ayuntamiento de Mérida a las 9,30 horas, donde será recibido por el alcalde, Antonio Rodríguez Osuna, y firmará el libro de honor del ayuntamiento.

A continuación, a las 10,30 horas tendrá lugar en el Teatro Romano de Mérida la firma de un protocolo de colaboración entre el Ayuntamiento de Mérida y el Ayuntamiento de Tarragona para impulsar el conocimiento, la protección, la divulgación y la proyección conjunta del Teatro Romano de Mérida y el Teatro Tarrano de Tarragona península Ibérica.

Tras la firma, el presidente realizará una visita al Teatro Romano, declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.

Una visita de dos días cuyo objetivo, señala la Generalitat de Cataluña, es "poner en valor lo que une ambos territorios, así como los vínculos y vínculos históricos, familiares y culturales que unen Cataluña y Extremadura".