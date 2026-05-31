San Vicente de Alcántara ya prepara sus famosas alfombras para celebrar el Corpus Christi el próximo domingo

Archivo - Vecinos de San Vicente de Alcántara trabajan en las famosas alfombras del Corpus Christi. - AYUNTAMIENTO DE SAN VICENTE DE ALCÁNTARA - Archivo

MÉRIDA, 31 May. (EUROPA PRESS) -

San Vicente de Alcántara ya prepara sus calles para convertir a la localidad, el próximo domingo 7 de junio, en un museo al aire libre de arte efímero gracias a las famosas alfombras de diferentes formas y colores de serrín de madera, corcho y sales que se despliegan con motivo del Corpus Christi.

Los vecinos se afanan en estos días, según explica Ayuntamiento de San Vicente de Alcántara en un comunicado, en el teñido de los materiales una de las tareas más laboriosas y características de esta fiesta, declarad de Interés Turístico Regional.

Las alfombras sanvicenteñas estarán elaboradas con alrededor de 4.000 kilogramos de viruta de madera, 600 kilogramos de serrín de corcho, 2.500 kilogramos de sal y 5.000 litros de tinte, una cifra que refleja la dimensión de una celebración en la que participan más de 800 personas.

El proceso para realizarlas requiere "paciencia, precisión y una importante coordinación" entre los distintos grupos de alfombristas que trabajan en las diferentes calles y plazas participantes.

Paralelamente, también avanzan otras labores fundamentales como la elaboración de plantillas, el diseño de motivos ornamentales, la organización de los equipos de trabajo y el traslado de materiales hasta los puntos donde serán utilizados.

Así, cada calle comienza a perfilar sus composiciones, guardando con celo los diseños que sorprenderán a vecinos y visitantes durante la jornada del Corpus.

UNA TRADICIÓN CON 45 AÑOS DE HISTORIA

El Corpus Christi de San Vicente de Alcántara hunde sus raíces en una tradición centenaria que adquirió su configuración actual en la década de 1980 gracias a la iniciativa vecinal.

Desde 1981, concretamente, la celebración ha experimentado un crecimiento constante hasta convertirse en una de las manifestaciones más relevantes de arte efímero y participación ciudadana de la región. Cada año, más de 800 personas participan directamente en la confección de las alfombras que decoran siete calles y dos plazas del casco urbano.

El resultado es una obra colectiva que apenas permanece intacta durante unas horas y que alcanza su máxima expresión con el paso de la procesión del Santísimo Sacramento, convirtiéndose en uno de los ejemplos "más destacados" de arte efímero popular de Extremadura, resalta el consistorio.

Además de su dimensión religiosa, el Corpus Christi representa un importante elemento de identidad para San Vicente de Alcántara, así como un motor de atracción turística y dinamización económica. La implicación vecinal, la singularidad de las alfombras y el valor patrimonial de la celebración constituyen algunos de los pilares sobre los que la localidad continúa trabajando para lograr, en el futuro, la declaración de Fiesta de Interés Turístico Nacional.