Sánchez Cotrina advierte de que el pacto entre PP y Vox será "inconstitucional" y "lo que es peor, inmoral"

El secretario general del Psoe de Extremadura, álvaro Sánchez Cotrina - JAVIER CINTAS/ EUROPA PRESS

MÉRIDA, 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Extremadura, Álvaro Sánchez Cotrina, ha advertido de que defenderá a la región que el pacto de PP y Vox "de materializarse será inconstitucional, será ilegal y lo que es peor, inmoral".

Sánchez Cotrina se ha pronunciado de esta forma este sábado tras ser proclamado secretario general del PSOE de Extremadura en el 16º Congreso Extraordinario del partido, en el que la Comisión Ejecutiva Regional ha sido aprobada con el 88,2 por ciento de los delegados participantes en el cónclave.

En su intervención, Sánchez Cotrina ha destacado que de este Congreso Extraordinario sale "un partido unido, un partido fuerte y un partido responsable con Extremadura", tras lo que ha agradecido la implicación de los prencandidtados a las primarias del PSOE extremeño, del que saldrá "una nueva etapa", en la que ha agradecido la presencia del exsecretario general Miguel Ángel Gallardo

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