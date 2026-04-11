Sánchez Cotrina afirma que en las primarias de hoy "no va a ganar una candidatura a otra", sino el PSOE de Extremadura

El candidato a la secretaría general del PSOE de Extremadura, Álvaro Sánchez Cotrina, en su visita este sábado a la sede del PSOE de Cáceres en el día en el que se celebran las primarias del partido en la región, a 11 de abril de 2026. - PSOE DE EXTREMADURA

CÁCERES, 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

El candidato a la secretaría general del PSOE de Extremadura Álvaro Sánchez Cotrina ha afirmado que este sábado, cuando se celebran las primarias del partido en Extremadura, "no va a ganar una candidatura a otra", sino la propia formación política.

"Hoy va a ganar el PSOE de Extremadura con la intención de decir que volvemos para volver a ser la referencia y ese relevo necesario que tenemos que tener en la política para decirle a Guardiola y al señor Fernández que se dejen de enredar porque el PSOE se rearma para decirles que le abrimos la puerta de salida de la Junta de Extremadura", ha comentado Sánchez Cotrina a los medios tras visitar hoy la sede del PSOE de Cáceres.

Así, Sánchez Cotrina cree que, a partir de mañana, el PSOE de Extremadura "va a ser un partido unido" y "más fuerte", ya que el "tono" que hay es el del "respeto" a otros compañeros que tienen "otras sensibilidades".

Sánchez Cotrina se ha mostrado "optimista" sobre el resultado de las primarias, y "no por naturaleza", sino por lo que ha percibido entre los militantes del partido, ya que cree que su proyecto, con el lema 'Volver a ser Extremadura', se ha ido entendiendo en las bases.

"Estoy muy contento porque veo a gente muy ilusionada, porque veo más caras sonrientes y alegres que pesimistas y medio tristonas", ha comentado, al tiempo que ha señalado que en sus actos ha visto "la determinación de muchas generaciones" del partido, tanto mayores como gente joven.

Ha aprovechado, igualmente, para agradecer el apoyo de los militantes y el trabajo de aquellos que están permitiendo la celebración de las primarias, ya sea en las mesas como interventores, y también de la candidatura de su rival en el proceso, Soraya Vega, que están dando "el 'do' de pecho".